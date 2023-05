Dem Leader die Flügel gestutzt: Mariasdorf ringt Bad Tatzmannsdorf im Nachtrag nieder

Details Montag, 01. Mai 2023 19:34

Am Montagnachmittag gelang dem SC Mariasdorf im Nachtragsspiel der 21. Runde in der 2. Klasse Süd A eine Überraschung, indem man Spitzenreiter Bad Tatzmannsdorf beim 2:1-Heimsieg in die Schranken weisen konnte. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Bad Tatzmannsdorf gegen SC Mariasdorf mit einem knappen 4:3 triumphiert hatte.

Mariasdorf siegt dank Doppelpacker Berta

Anfänglich ließ alles den gewohnten Gang zu gehen, stellte Bad Tatzmannsdorf direkt in der Anfangsphase durch Luka Grgic auf 0:1 (11.). Dann entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch. Attila Berta nutzte die Chance für Mariasdorf und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte SC Mariasdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Attila Berta in diesem Spiel (83.) - diesmal traf er vom Elfmeterpunkt. Am Schluss siegte Mariasdorf gegen Bad Tatzmannsdorf.

Aktuell steht Mariasdorf mit 18 Punkten auf Platz sechs. Mariasdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

In einer tollen Saison steht Bad Tatzmannsdorf mit 45 Punkten aktuell auf dem Aufstiegsplatz. Mit beeindruckenden 68 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 2. Klasse Süd A, allerdings fand SC Mariasdorf diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz von Bad Tatzmannsdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Bad Tatzmannsdorf bisher 14 Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Für Mariasdorf geht es schon am Sonntag weiter, wenn man UFC "PG-Cars" Oberschützen empfängt. Bad Tatzmannsdorf ist am Samstag (17:30 Uhr) bei Riedlingsdorf zu Gast.

2. Klasse Süd A: SC Mariasdorf – Bad Tatzmannsdorf, 2:1 (1:1)

83 Attila Berta 2:1

38 Attila Berta 1:1

11 Luka Grgic 0:1

