Nachtragsspiel gedreht: Oberschützen gewinnt gegen Riedlingsdorf

Details Montag, 01. Mai 2023 19:38

Am Montag standen die Nachtragsspiele der 21. Runde an - in diesem Zusammenhang gelang Oberschützen ein 3:1-Heimerfolg gegen Riedlingsdorf. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft mit 2:0 gewonnen.

Spiel gedreht

Florian Huber markierte vor 80 Zuschauern die Führung für Riedlingsdorf (21.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Mojtabah Naurozi zum 1:1 zugunsten von Oberschützen (41.) - das Ganze zum mental idealen Zeitpunkt. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dominik Tibor Pran brachte UFC "PG-Cars" Oberschützen nach 55 Minuten die 2:1-Führung - das Match war also gedreht. Thomas Graf beförderte das Leder zum 3:1 von UFC Oberschützen über die Linie (68.) und sorgte für die Vorentscheidung. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Oberschützen schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Nach dem errungenen Dreier hat UFC "PG-Cars" Oberschützen Position vier der 2. Klasse Süd A inne. UFC Oberschützen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Aktuell steht Riedlingsdorf mit 33 Punkten auf Platz drei.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist Oberschützen zu SC Mariasdorf, während Riedlingsdorf am selben Tag bei SV Hochart antritt.

2. Klasse Süd A: UFC "PG-Cars" Oberschützen – Riedlingsdorf, 3:1 (1:1)

68 Thomas Graf 3:1

55 Dominik Tibor Pran 2:1

41 Mojtabah Naurozi 1:1

21 Florian Huber 0:1

