Einbahnstraßen-Fußball: Oberschützen fertigt Mariasdorf ab

Details Sonntag, 07. Mai 2023 20:03

SC Mariasdorf kam am Sonntag im Rahmen der 24. Runde gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen mit 0:5 unter die Räder. UFC Oberschützen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Mariasdorf einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Oberschützen beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Klare Angelegenheit für die Gäste

Lukas Wachter brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn. Doppelpack für UFC "PG-Cars" Oberschützen: Nach seinem ersten Tor (35.) markierte Dominik Tibor Pran wenig später seinen zweiten Treffer (36.) und ließ damit schon vor dem Seitenwechsel eine Vorentscheidung Einzug halten. Zur Halbzeit blickten die Gäste auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Roland Szalai überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für UFC Oberschützen (70.). Julian Leon Kappel besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Oberschützen (73.). Schlussendlich setzte sich UFC "PG-Cars" Oberschützen mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Pausenpfiff klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Aktuell steht SC Mariasdorf mit 18 Punkten auf Platz sechs. Mit nur 24 Treffern stellt die Heimmannschaft den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Süd A. Mariasdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges bleibt UFC Oberschützen auf Platz vier. Oberschützen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

SC Mariasdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 21.05.2023, bei SV Kroisegg an. Nächsten Samstag (18:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von UFC "PG-Cars" Oberschützen mit Kroisegg.

2. Klasse Süd A: SC Mariasdorf – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 0:5 (0:3)

73 Julian Leon Kappel 0:5

70 Roland Szalai 0:4

36 Dominik Tibor Pran 0:3

35 Dominik Tibor Pran 0:2

19 Lukas Wachter 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei