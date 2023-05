Meistertitel in Griffweite: Bad Tatzmannsdorf schenkt Riedlingsdorf sieben Stück ein

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:18

Am Samstagnachmittag fertige Ligaprimus Bad Tatzmannsdorf Riedlingsdorf im Rahmen der 25. Runde mit 7:1 ab und untermauerte seine Machtmachtstellung im Titelkampf. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Bad Tatzmannsdorf einen knappen 3:2-Sieger.

Klare Geschichte

Für das 1:0 und 2:0 war Luka Grgic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (25./31.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Florian Huber war es, der in der 50. Minute den Ball im Gehäuse von Bad Tatzmannsdorf unterbrachte und den Anschlusstreffer sicherstellte. In Minute 52 bejubelte der Gast das 3:1. In der 67. Spielminute setzte sich Bad Tatzmannsdorf erneut durch und Patrick Bürger erzielte das vorentscheidende 4:1. Der sechste Streich von Bad Tatzmannsdorf war Dorian Puretic vorbehalten (87.). Bad Tatzmannsdorf gelang in der 90. Spielminute der siebte Tagestreffer durch Tim Bürger. Am Ende schlug Bad Tatzmannsdorf Riedlingsdorf auswärts deutlich.

Trotz der Niederlage belegt Riedlingsdorf weiterhin den dritten Tabellenplatz. Der letzte Dreier liegt für den Gastgeber bereits drei Spiele zurück.

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Bad Tatzmannsdorf 48 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von Bad Tatzmannsdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 75 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der Gast erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

In zwei Wochen trifft Riedlingsdorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 27.05.2023 bei SG EFM Redlschlag antritt. Nächsten Samstag (17:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Bad Tatzmannsdorf mit SG Redlschlag.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf – Bad Tatzmannsdorf, 1:7 (0:2)

90 Tim Buerger 1:7

87 Dorian Puretic 1:6

78 Luka Grgic 1:5

67 Patrick Buerger 1:4

52 Patrick Buerger 1:3

50 Florian Huber 1:2

31 Luka Grgic 0:2

25 Luka Grgic 0:1

