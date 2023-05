Huremovic-Doppelpack beschert Kroisegg "Dreier" im Keller-Duell mit Mariasdorf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 22:46

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Kroisegg gegen SC Mariasdorf den Dreier am Sonntag im Zuge der 26. Runde. Das Match endete mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte Kroisegg durch einen 2:1-Erfolg bei Mariasdorf die drei Punkte eingefahren.

Dank Blitzstart auf die Siegerstraße

Ein Doppelpack brachte SV Kroisegg in eine komfortable Position: Semir Huremovic war gleich zweimal zur Stelle (1./28.) und sorgte für eine komfortable Basis der Heimischen. Das 1:2 der Gäste stellte Philipp Putz sicher (52.). In der Nachspielzeit der Partie sah Martin Holzer (Kroisegg) die gelb/rote Karte - am Ausgang ändere dies aber nichts mehr. Obwohl Kroisegg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Mariasdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

SV Kroisegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte gegen SC Mariasdorf verbesserte sich Kroisegg auf Platz sechs. Mit 68 Gegentoren stellt man die schlechteste Abwehr der Liga. Der Gastgeber bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und 16 Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Kroisegg, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Durch diese Niederlage fällt Mariasdorf in der Tabelle auf Platz sieben zurück. SC Mariasdorf muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Süd A markierte weniger Treffer als Mariasdorf.

SV Kroisegg stellt sich am Montag (17:00 Uhr) bei SV Hochart vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt SC Mariasdorf Hochart.

2. Klasse Süd A: SV Kroisegg – SC Mariasdorf, 2:1 (2:0)

52 Philipp Putz 2:1

28 Semir Huremovic 2:0

1 Semir Huremovic 1:0

