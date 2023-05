Nichts für schwache Nerven: Redlschlag triumphiert gegen Riedlingsdorf

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:35

Im Spiel von SG EFM Redlschlag gegen Riedlingsdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SG Redlschlag am Samstag an Spieltag 27. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Redlschlag deutlich mit 3:0 gewonnen.

Tore wie am Fließband

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Milan Réti traf in der fünften Minute via Kopfball zur frühen Führung. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Florian Prochazka beförderte das Leder zum 1:1 von Riedlingsdorf in die Maschen (59.), als er vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle war. Dass SG EFM Redlschlag in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Gellert Ivancsics, der in der 73. Minute zur Stelle war. In der 77. Minute brachte Daniel Szabo das Netz für SG Redlschlag zum Zappeln und sorgte mit einem weiteren Kopfballtreffer für die Vorentscheidung. Julian Kampusch verkürzte für Riedlingsdorf später in der 86. Minute auf 2:3. Am Ende verbuchte Redlschlag gegen den Gast einen Sieg.

SG EFM Redlschlag bekleidet mit 44 Zählern Tabellenposition zwei. Die Angriffsreihe von SG Redlschlag lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 60 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Redlschlag noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Riedlingsdorf führt mit 34 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Zuletzt war bei Riedlingsdorf der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Riedlingsdorf hat nächste Woche UFC "PG-Cars" Oberschützen zu Gast.

2. Klasse Süd A: SG EFM Redlschlag – Riedlingsdorf, 3:2 (1:0)

86 Julian Kampusch 3:2

77 Daniel Szabo 3:1

73 Gellert Ivancsics 2:1

59 Florian Prochazka 1:1

5 Milan Reti 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei