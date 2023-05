Oberschützen fügt Meister Bad Tatzmannsdorf eine deutliche Pleite zu

Details Sonntag, 28. Mai 2023 07:58

Am Samstagabend kam es in der 2. Klasse Süd A an Spieltag 27 zum Aufeinandertreffen des Tabellendritten UFC Oberschützen mit dem bereits feststehenden Meister Bad Tatzmannsdorf, welches die Hausherren deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnten. Das Hinspiel hatte Bad Tatzmannsdorf für sich entschieden und einen 5:2-Sieg gefeiert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag UFC Oberschützen bereits in Front. Michael Ritter markierte in der fünften Minute die Führung. Und die Hausherren ließen in der Folge nicht locker, wollten gleich einen zweiten Treffer nachlegen, welcher folglich auch nicht lange auf sich warten ließ: Bereits in der elften Minute erhöhte Lukas Wachter den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Luka Grgic seine Chance und schoss das 1:2 (44.) für Bad Tatzmannsdorf. Damit schien das Momentum aufseiten des Leaders zu kippen, doch hatte Oberschützen vor dem Kabinengang noch ein Ass im Ärmel: Zum psychologisch perfekten Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Roland Szalai einen weiteren Treffer für Oberschützen und ließ den altbewährten Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen. Mit der Führung für UFC "PG-Cars" Oberschützen ging es in die Halbzeitpause. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Thomas Graf für einen Treffer sorgte (92.) und mit dem 4:1 den klarer Sieg des Gastgebers über den Titelträger klarmachte.

Oberschützen befindet sich mit 39 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Rang drei der Tabelle. Mit 46 geschossenen Toren gehört UFC "PG-Cars" Oberschützen offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd A. UFC Oberschützen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nur viermal gab sich Meister Bad Tatzmannsdorf bisher geschlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die Gäste, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Nächster Prüfstein für Oberschützen ist Riedlingsdorf (Montag, 17:30 Uhr). Bad Tatzmannsdorf misst sich am selben Tag mit SC Mariasdorf (15:00 Uhr).

2. Klasse Süd A: UFC "PG-Cars" Oberschützen – Bad Tatzmannsdorf, 4:1 (3:1)

92 Thomas Graf 4:1

45 Roland Szalai 3:1

44 Luka Grgic 2:1

11 Lukas Wachter 2:0

5 Michael Ritter 1:0

