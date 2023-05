Hochart gelingt Kantersieg gegen Kroisegg

Details Montag, 29. Mai 2023 19:10

SV Hochart kam am Montag im Zuge der 28. Runde gegen SV Kroisegg zu einem klaren 4:1-Erfolg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Hochart den maximalen Ertrag. Die Gastgeber hatten im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:1 durchgesetzt.

Klarer Heimsieg für Hochart

Lan Zibert trug sich in der zwölften Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte für das rasche 1:0 der Hausherren. SV Hochart bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Christoph Gutmann für den Ausgleich sorgte (13.). In der 22. Minute schoss Hochart durch Marijan Markovic das letzte Tor dieser turbulenten Startphase - 2:1 lautete fortan der Spielstand. Ein Tor mehr für SV Hochart machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Das 3:1 ließ Hochart zum dritten Mal im Match jubeln (63.) - Dieter Höfler nannte sich diesmal der Torschütze. Hochart baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.) - neuerlich traf Marijan Markovic. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Hochart am Montag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kroisegg.

Kurz vor Saisonende steht Hochart mit 30 Punkten auf Platz fünf. SV Hochart beendete die Serie von acht Spielen ohne Sieg.

Trotz der Niederlage belegt SV Kroisegg weiterhin den siebten Tabellenplatz. Mit 72 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der 2. Klasse Süd A ein. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Kroisegg alles andere als positiv.

2. Klasse Süd A: SV Hochart – SV Kroisegg, 4:1 (2:1)

93 Marijan MarkoviÄ? 4:1

63 Dieter Hoefler 3:1

22 Marijan MarkoviÄ? 2:1

13 Christoph Gutmann 1:1

12 Lan Zibert 1:0

