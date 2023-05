Torreigen im Match zwischen Riedlingsdorf und Oberschützen - 6:4

Details Montag, 29. Mai 2023 20:15

Am Montag begrüßte Riedlingsdorf UFC "PG-Cars" Oberschützen. Die Begegnung ging mit 6:4 zugunsten von Riedlingsdorf aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Riedlingsdorf die Nase vorn. Das Hinspiel hatte UFC Oberschützen für sich entschieden und einen 2:0-Sieg verbucht.

Hoher Unterhaltungswert

Die Gäste gingen durch Adrian Ferenc Pran in der 17. Minute in Führung. Das 1:1 von Riedlingsdorf stellte Rene Rechberger sicher (27.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Julian Knapp schnürte einen Doppelpack (29./35.), sodass das Heimteam fortan mit 3:1 führte. Kurz vor der Pause traf Roland Szalai für Oberschützen (40.) und sorgte damit für den Anschlusstreffer zu einem mental sehr wertvollen Zeitpunkt. Die Pausenführung von Riedlingsdorf fiel knapp aus. Rechberger (57.), Julian Kampusch (67.) und Knapp (76.) ließen den Vorsprung der Hausherren auf 6:2 anwachsen. Mit schnellen Toren von Thomas Graf (82.) und Szalai (84.) schlug UFC Oberschützen innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu und sorgte damit für ein wenig Spannung im Abspann. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Gerhard Wolfger von Oberschützen mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (89.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte Riedlingsdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen - 6:4 der Endstand.

Riedlingsdorf führt mit 37 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Riedlingsdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Trotz der Pleite behält UFC Oberschützen den dritten Tabellenplatz bei.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 6:4 (3:2)

84 Roland Szalai 6:4

82 Thomas Graf 6:3

76 Julian Knapp 6:2

67 Julian Kampusch 5:2

57 Rene Rechberger 4:2

40 Roland Szalai 3:2

35 Julian Knapp 3:1

29 Julian Knapp 2:1

27 Rene Rechberger 1:1

17 Adrian Ferenc Pran 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei