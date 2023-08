Doppelpack: Coric schießt Hannersdorf bei Hochart auf die Siegerstraße

Details Montag, 07. August 2023 18:38

Durch ein 3:1 holte sich SV Hannersdorf zum Saisonauftakt am Sonntagnachmittag im Zuge der 1. Runde in der 2. Klasse Süd A drei Punkte bei SV Hochart. Zum Matchwinner dabei avancierte Tomislav Coric, der mit einem Doppelpack den Weg bereitete.

Kurz vor der Pause nimmt das Toreschießen seinen Lauf

In der Anfangsphase herrschte das klassische Abtasten vor, ehe die Gäste unmittelbar vor dem Kabinengang erstmals zuschlugen: Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Tomislav Coric seine Chance und schoss das 1:0 (44.) für Hannersdorf. Nach einem feinen Chip vom Fünfer bugsierte er das Leder mit dem Kopf über die Linie. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Hochart traf in Minute 47, also direkt nach Wiederbeginn, zum Ausgleich: Luka Filip traf vom Elfer aus nach einem feinen Pass in den Rückraum - 1:1. Der Treffer zum 2:1 sicherte SV Hannersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Coric in diesem Spiel (71., Elfmeter). Kurz vor Ultimo war noch Goran Piskovic zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Hannersdorf verantwortlich (85.) - er nutzte einen Abstauber für das Lancieren des Zwei-Tore-Vorsprunges. Als der Unparteiische die Begegnung schließlich abpfiff, war SV Hochart vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

2. Klasse Süd A: SV Hochart – SV Hannersdorf, 1:3 (0:1)

85 Goran Piskovic 1:3

71 Tomislav Coric 1:2

47 Luka Filip 1:1

44 Tomislav Coric 0:1

