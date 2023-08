Buchschachen dreht Partie bei SV Kroisegg und schreibt dreifach an

Details Dienstag, 15. August 2023 21:25

Erfolgreich brachte SC Buchschachen den Auswärtstermin bei SV Kroisegg über die Bühne und gewann das Match, ein Nachtrag der 1. Runde in der 2. Klasse Süd A, mit 2:1.

Gäste sorgen für die Trendumkehr

Ferenc Viszket brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. Danach ließen die Hausherren durch einen Stangenschuss (24.) und den damit einhergehenden Rebound eine Riesenchance auf das 2:0 liegen. Für das 1:1 von Buchschachen zeichnete David Mersits verantwortlich (35.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Kroisegg ist stark ersatzgeschwächt, hätte aber trotzdem 2:0 führen MÜSSEN. Im Gegenzug fiel das 1:1. Buchschachen ist aber insgesamt etwas besser. Andreas Losert, Ticker-Reporter

Dass SC Buchschachen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Adam Franyi, der in der 80. Minute zur Stelle war und den Spielverlauf auf den Kopf stellte. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Jakob Hoffmann von den Gästen mit Gelb-Rot vom Platz. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für Buchschachen. Kroisegg wurde mit 2:1 besiegt.

2. Klasse Süd A: SV Kroisegg – SC Buchschachen, 1:2 (1:1)

80 Adam Franyi 1:2

35 David Mersits 1:1

11 Ferenc Viszket 1:0

