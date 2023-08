Deutsch Schützen dreht gegen Wolfau nach Rückstand richtig auf - 4:2

Details Samstag, 19. August 2023 22:05

Am Samstagnachmittag gelang Deutsch Schützen im Zuge der 3. Runde in der 2. Klasse Süd A ein 4:2-Heimsieg über Wolfau, nachdem man in der ersten Hälfte temporär gar einem Rückstand hinterherlief.

Nach Rückstand folgt die Kehrtwende

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Luka Bozic sein Team in der 22. Minute, nachdem der Gast schon zuvor an der Stange gescheitert war (19.). Mit einem schnellen Doppelpack (30./35.) zum 2:1 schockte Norbert Pakai Wolfau und drehte das Spiel. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Martin Makovecz mit dem 3:1 für Deutsch Schützen zur Stelle (40.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Das Heimteam musste den Treffer von Jan Rainer Herold zum 2:3 hinnehmen (66.). Deutsch Schützen baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (91.) - Gergö Zimits besorgte den Schlusspunkt. Am Ende stand Deutsch Schützen als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – SV Wolfau, 4:2 (3:1)

91 Gergoe Zimits 4:2

66 Jan Rainer Herold 3:2

40 Martin Makovecz 3:1

35 Norbert Pakai 2:1

30 Norbert Pakai 1:1

22 Luka Bozic 0:1

