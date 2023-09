Buchschachen triumphiert im Gipfeltreffen gegen Riedlingsdorf

Details Samstag, 23. September 2023 20:51

Buchschachen und Riedlingsdorf lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich an Spieltag acht mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Packendes Torfestival

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Riedlingsdorf bereits in Front. Rene Rechberger markierte in der fünften Minute die Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Felix Postmann den Vorsprung des Gasts. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Für das 1:2 von SC Buchschachen zeichnete Manuel Mitterwachauer verantwortlich (52.). Marko Jurcic glich nur wenig später für die Gastgeber aus (54.). Der Spitzenreiter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 ein (57.) - Oliver Hegedüs traf. Neuerlich Hegedüs traf vom Elfmeterpunkt zum 4:2 (65.). Domen Kosnik war es, der in der 66. Minute den Ball im Tor von Buchschachen unterbrachte. In den 90 Minuten war SC Buchschachen via Elfmeter im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Riedlingsdorf und fuhr somit einen 4:3-Sieg ein.

Die errungenen drei Zähler gingen für Buchschachen einher mit der temporären Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 21 Treffern stellt SC Buchschachen den besten Angriff der 2. Klasse Süd A. Buchschachen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Riedlingsdorf rangiert mit 16 Zählern auf dem zweiten Platz des Tableaus.

Die gute Bilanz von Riedlingsdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Riedlingsdorf bisher fünf Siege, ein Remis und eine Niederlage. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Buchschachen.

2. Klasse Süd A: SC Buchschachen – Riedlingsdorf, 4:3 (0:2)

66 Domen Kosnik 4:3

65 Oliver Hegedues 4:2

57 Oliver Hegedues 3:2

54 Marko Jurcic 2:2

52 Manuel Mitterwachauer 1:2

11 Felix Postmann 0:2

5 Rene Rechberger 0:1

