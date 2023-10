Deutsch Schützen siegt vor heimischer Kulisse gegen Kroisegg

Details Samstag, 30. September 2023 21:18

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Deutsch Schützen und SV Kroisegg an diesem neunten Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Heimsieg für Deutsch Schützen

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Deutsch Schützen und Kroisegg ohne Torerfolg in die Kabinen. Martin Makovecz brachte sein Team in der 48. Minute nach vorn. In der 72. Minute brachte Norbert Pakai das Netz für Deutsch Schützen zum Zappeln. Laszlo Simon verkürzte für SV Kroisegg später in der 82. Minute auf 1:2 via feinem Volley aus 20 Metern. Am Ende verbuchte Deutsch Schützen gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Deutsch Schützen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber liegt im Klassement nun auf Rang acht. Die Stärke von Deutsch Schützen liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern. In dieser Saison sammelte Deutsch Schützen bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Trotz der Niederlage belegt Kroisegg weiterhin den elften Tabellenplatz. Der Angriff ist bei SV Kroisegg die Problemzone. Nur zehn Treffer erzielte Kroisegg bislang. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV Kroisegg bei. Kroisegg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – SV Kroisegg, 2:1 (0:0)

82 Laszlo Simon 2:1

72 Norbert Pakai 2:0

48 Martin Makovecz 1:0

