Hochart und Sankt Michael trennen sich mit 3:3

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 19:17

Im Spiel von SV Hochart gegen Sankt Michael gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Hochart zog sich gegen Sankt Michael achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Spätes Comeback der Heimischen

Das 1:0 in der elften Minute brachte Dieter Göfler SV Hochart vermeintlich auf die Siegerstraße. Mit einem schnellen Doppelpack (16./20.) zum 2:1 schockte Filip Hanzic den Gastgeber und drehte das Spiel. Sankt Michael hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Hanzic bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (48.). Val Kmetic beförderte das Leder zum 2:3 von Hochart in die Maschen (69.). Der Treffer, der Lan Zibert in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen SV Hochart und Sankt Michael pari.

Hochart muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Einen Sieg, ein Remis und sieben Niederlagen hat Hochart momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von SV Hochart waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Sankt Michael geht mit nun 13 Zählern auf Platz sieben in die Winterpause. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Sankt Michael hat das nächste Spiel in vier Wochen, am 26.10.2023 gegen SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf.

2. Klasse Süd A: SV Hochart – Sankt Michael, 3:3 (1:2)

90 Lan Zibert 3:3

69 Val Kmetic 2:3

48 Filip Hanzic 1:3

20 Filip Hanzic 1:2

16 Filip Hanzic 1:1

11 Dieter Hoefler 1:0

