Leader Buchschachen kassiert empfindliche Pleite bei Welgersdorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:17

Buchschachen behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:3-Schlappe gegen Welgersdorf nicht in bester Verfassung. Mit breiter Brust war Buchschachen zum Duell mit SV Welgersdorf angetreten – der Spielverlauf ließ bei SC Buchschachen jedoch Ernüchterung zurück. Die Partie ging an Spieltag 11 über die Bühne.

Heimsieg nach der Pause eingetütet

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Welgersdorf und SC Buchschachen ohne Torerfolg in die Kabinen. Dario Soltic ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für SV Welgersdorf. Niko Urbauer erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 72 Minuten auf 2:0. In der 75. Minute erzielte Marko Jurcic das 1:2 für Buchschachen. In der Nachspielzeit besserte Urbauer seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Welgersdorf erzielte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Welgersdorf SC Buchschachen 3:1.

SV Welgersdorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position acht. Welgersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen. SV Welgersdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Mit beeindruckenden 26 Treffern stellt Buchschachen den besten Angriff der 2. Klasse Süd A, jedoch kam dieser gegen Welgersdorf nicht voll zum Zug. Buchschachen baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

SV Welgersdorf gibt am Samstag seine Visitenkarte bei UFC "PG-Cars" Oberschützen ab. Das nächste Spiel von SC Buchschachen findet in zwei Wochen statt, wenn man am 28.10.2023 UFC Oberschützen empfängt.

2. Klasse Süd A: SV Welgersdorf – SC Buchschachen, 3:1 (0:0)

94 Niko Urbauer 3:1

75 Marko Jurcic 2:1

72 Niko Urbauer 2:0

68 Dario Soltic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.