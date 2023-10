UFC Siget feiert bei Hochart Dreipunkter dank dreier Tore in Akt eins

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 17:15

UFC Siget erreichte am Sonntag im Zuge der 11. Runde in der 2. Klasse Süd A einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SV Hochart.

Entscheidung schon in Durchgang eins

Maté Lukacs brachte Hochart per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der neunten und 38. Minute vollstreckte. Kurios: Beide Treffer resultierten aus Elfmetern. Für ruhige Verhältnisse sorgte Krisztian Horvath, als er das 3:0 für den Gast besorgte (45.). Er traf nach Konterangriff über links perfekt ins lange Eck. Der tonangebende Stil von UFC Siget in der Wart spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Das 0:3 hielt bis zum Schlusspfiff.

Die Heimmannschaft muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Hochart alles andere als positiv. Die letzten Auftritte von Hochart waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

UFC Siget bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. UFC Siget in der Wart beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Mit diesem Sieg zog UFC Siget an SV Hochart vorbei auf Platz 13. Hochart fiel auf die 14. Tabellenposition.

SV Hochart stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt UFC Siget in der Wart SV Hannersdorf.

2. Klasse Süd A: SV Hochart – UFC Siget in der Wart, 0:3 (0:3)

46 Krisztian Horvath 0:3

38 Mate Lukacs 0:2

9 Mate Lukacs 0:1

