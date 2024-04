Hannersdorf überholt UFC Oberschützen mit 3:0-Sieg in der Tabelle

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:34

Mit Hannersdorf und UFC Oberschützen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien SV Hannersdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Hannersdorf den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Vorentscheidung schon in Hälfte eins

Oberschützen geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Patrick Muhr das schnelle 1:0 für SV Hannersdorf erzielte. Ivan Galic erhöhte den Vorsprung von Hannersdorf nach 34 Minuten auf 2:0. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Tomislav Coric mit dem 3:0 für die Gastgeber zur Stelle (41.). Mit dem Schlusspfiff durch der Referee blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete SV Hannersdorf nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Prunkstück von Hannersdorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 20 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. SV Hannersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Hannersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Zwölf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat UFC "PG-Cars" Oberschützen derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei UFC Oberschützen etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Oberschützen.

SV Hannersdorf ist jetzt mit 39 Zählern punktgleich mit UFC "PG-Cars" Oberschützen und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 47:20 auf dem dritten Platz.

Hannersdorf stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei SG EFM Redlschlag vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt UFC Oberschützen Riedlingsdorf.

2. Klasse Süd A: SV Hannersdorf – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 3:0 (3:0)

41 Tomislav Coric 3:0

34 Ivan Galic 2:0

10 Patrick Muhr 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.