Sankt Michael beendet Sieglos-Serie bei Deutsch Schützen

Details Samstag, 20. April 2024 20:35

Durch ein 2:1 holte sich Sankt Michael drei Punkte bei Deutsch Schützen. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Tore nur in Halbzeit eins

Blaz Kocijan brachte Sankt Michael in der achten Minute nach vorn. Deutsch Schützen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Martin Makovecz den Ausgleich (12.). Bevor es in die Pause ging, hatte Kocijan noch das 2:1 von Sankt Michael parat (40.). Obwohl Sankt Michael nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Deutsch Schützen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Deutsch Schützen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Deutsch Schützen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Im Tableau hatte der Sieg von Sankt Michael keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun. Acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Sankt Michael momentan auf dem Konto. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Sankt Michael endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt Deutsch Schützen bei SV Kroisegg an, während Sankt Michael einen Tag zuvor SV Hochart empfängt.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – Sankt Michael, 1:2 (1:2)

40 Blaz Kocijan 1:2

12 Martin Makovecz 1:1

8 Blaz Kocijan 0:1

Details

