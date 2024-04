SV Hochart feiert Kantersieg gegen SG EFM Redlschlag

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 19:41

Hochart kannte mit Redlschlag keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der Tabellenletzte den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte SV Hochart bei SG Redlschlag triumphiert und einen 3:0-Sieg für sich beansprucht.

Klarer Heimsieg für Hochart

Vor 60 Zuschauern traf Andreas Pfeil zum 1:0 (14.) - er traf nach einer Schussflanke im Zentrum mühelos zur Führung. Davor Grgic versenkte die Kugel zum 2:0 für Hochart (25.), indem er nach einem Lochpass den gegnerischen Schlussmann umkurvte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Luka Filip den Vorsprung der Gastgeber auf 3:0 (41.) - nach einem Abwehrfehler traf er aus großer Distanz ins leere Tor. SV Hochart dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Mit dem 4:0 durch Grgic schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Hochart einen sicheren Sieger zu haben. In der 81. Minute legte Lan Zibert zum 5:0 zugunsten von SV Hochart nach. In der Nachspielzeit lenkte Laszlo Varga dann das Leder ins eigene Tor (91.). Mit dem Spielende fuhr SV Hochart einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Redlschlag klar, dass gegen Hochart heute kein Kraut gewachsen war.

SV Hochart bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und 17 Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Hochart, der nach nunmehr 13 sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist SV Hochart zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Für SG EFM Redlschlag sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nächster Prüfstein für SV Hochart ist Sankt Michael (Samstag, 16:00 Uhr). Redlschlag misst sich am selben Tag mit SV Hannersdorf (17:00 Uhr).

2. Klasse Süd A: SV Hochart – SG EFM Redlschlag, 6:0 (3:0)

91 Eigentor durch Laszlo Varga 6:0

81 Lan Zibert 5:0

55 Davor Grgic 4:0

41 Luka Filip 3:0

25 Davor Grgic 2:0

14 Andreas Pfeil 1:0

Details

