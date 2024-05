Überzeugender Heimsieg: SV Kirchfidisch dominiert gegen SC Schachendorf

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:16

Am Freitagabend lieferten sich der SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch und der SC Schachendorf ein spannendes Duell, das mit einem klaren 4:0 Heimsieg für Kirchfidisch endete. Von Anfang an zeigte die Heimmannschaft eine dominante Leistung, die letztendlich in einem überzeugenden Sieg mündete. Bereits in der ersten Hälfte des Spiels stellte Kirchfidisch die Weichen auf Sieg, was den Gastgebern einen komfortablen Vorsprung für die zweite Spielhälfte verschaffte.

Ein fulminanter Start und eine klare Führung zur Halbzeit

Der SV Kirchfidisch legte einen Blitzstart hin und signalisierte bereits in der 7. Spielminute durch ein Tor von Daniel Gottfried, dass sie das Spiel dominieren wollten. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest der Begegnung und zeigte die Entschlossenheit der Heimmannschaft. Der SC Schachendorf bemühte sich, ins Spiel zu finden, wurde jedoch von einer gut organisierten Kirchfidischer Mannschaft in Schach gehalten. Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte Bence Szabo in der 41. Minute das Ergebnis für Kirchfidisch, indem er geschickt den Ball im Netz des Gegners versenkte. Nur zwei Minuten später, in der 43. Minute, gelang es Szabo erneut, die Abwehr von Schachendorf zu überwinden und seinen zweiten Treffer des Abends zu erzielen, womit er den Halbzeitstand auf 3:0 erhöhte.

Kirchfidisch setzt den Schlusspunkt in einer dominanten zweiten Hälfte

Nach der Pause versuchte Schachendorf, den Druck zu erhöhen und den Rückstand aufzuholen, fand jedoch keine Lücke in der starken Verteidigung von Kirchfidisch. Die Heimmannschaft kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ kaum Chancen zu. In der 86. Minute setzte Felix Csencsits den Schlusspunkt des Spiels, indem er zum 4:0 traf und damit seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße führte. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit von Kirchfidisch und besiegelte den verdienten Erfolg gegen Schachendorf.

Als die Nachspielzeit von vier Minuten verstrichen war und das Spiel in der 94. Minute abgepfiffen wurde, konnte der SV Kirchfidisch einen beeindruckenden 4:0 Heimsieg feiern. Dieser Erfolg demonstriert die Stärke und Effizienz der Mannschaft, die von Anfang bis Ende des Spiels eine dominante Leistung zeigte.

2. Klasse Süd A: Kirchfidisch : Schachendorf - 4:0 (3:0)

86 Felix Csencsits 4:0

43 Bence Szabo 3:0

41 Bence Szabo 2:0

7 Daniel Gottfried 1:0

Details

