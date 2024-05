Triumph für Riedlingsdorf: Beeindruckender 5:0 Sieg gegen SG Redlschlag

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:24

Am späten Samstagnachmittag erlebte das Publikum eine wahre Fußballshow, als Riedlingsdorf auf heimischem Boden SG Redlschlag in einem Spiel dominierte, das mit einem spektakulären 5:0 endete. Die Mannschaft von Riedlingsdorf zeigte von Anfang an eine herausragende Leistung und setzte SG Redlschlag unter Druck, was zu einem beeindruckenden Halbzeitstand von 4:0 führte.

Ein Blitzstart und eine dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor in der 8. Minute durch Filip Jovicevic, der Riedlingsdorf früh in Führung brachte. Riedlingsdorf nutzte den Schwung und verdoppelte die Führung in der 9. Minute durch ein weiteres Tor von Semir Huremovic. Diese frühen Tore setzten den Ton für das Spiel und zeigten die Überlegenheit von Riedlingsdorf auf dem Feld. Die Tormaschinerie stoppte nicht, und Huremovic erzielte in der 16. Minute seinen zweiten Treffer des Tages, was das Ergebnis auf 3:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 20. Minute, krönte Kevin Burjan die Leistung der ersten Halbzeit mit einem weiteren Tor für Riedlingsdorf, wodurch der Halbzeitstand auf 4:0 anstieg.

Ein unerschütterliches Riedlingsdorf setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause behielt Riedlingsdorf seine Dominanz bei und ließ SG Redlschlag kaum Raum zur Entfaltung. In der 55. Minute fabirzierte Gabor Istvan Eder ein unglückliches Eigentor, welches den Schlusspunkt für Riedlingsdorf bedeutete. Das Tor zum 5:0 unterstrich die Überlegenheit und Effizienz von Riedlingsdorf im Angriff während des gesamten Spiels. Die Situation für SG Redlschlag verschlimmerte sich in der 70. Minute, als Laszlo Mark Prógli nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen musste.

Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 5:0 Sieg für Riedlingsdorf, ein Ergebnis, das die Stärke und das Können der Mannschaft unter Beweis stellt. Von Anfang bis Ende dominierte Riedlingsdorf das Spielgeschehen und ließ SG Redlschlag kaum Chancen zur Gegenwehr.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf : Redlschlag - 5:0 (4:0)

55 Eigentor durch Gabor Istvan Eder 5:0

20 Kevin Burjan 4:0

16 Semir Huremovic 3:0

9 Semir Huremovic 2:0

8 Filip Jovicevic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.