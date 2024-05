Auswärtssieg für Riedlingsdorf bei Sankt Michael

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 00:00

In einer packenden Begegnung der 26. Runde der 2. Klasse Süd A sicherte sich Riedlingsdorf einen knappen 2:1-Sieg gegen Sankt Michael. Vor allem in der zweiten Hälfte zeigte Riedlingsdorf eine beeindruckende Leistung, die letztendlich den Ausschlag gab. Der entscheidende Treffer fiel in den Schlussminuten des Spiels und ließ die Gäste jubeln, während Sankt Michael trotz einer starken Anfangsphase das Nachsehen hatte.

Früher Vorsprung für Sankt Michael

Die Gastgeber starteten energisch ins Spiel und erarbeiteten sich früh die Führung. Bereits in der 12. Minute gelang Blaz Kocijan der Treffer zum 1:0 für Sankt Michael. Das Tor gab Sankt Michael zunächst Rückenwind, und sie dominierten die folgenden Minuten, konnten jedoch keinen weiteren Treffer erzielen.

Die Gäste aus Riedlingsdorf fanden nur schwer ins Spiel, doch gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es ihnen, mehr Kontrolle zu erlangen. Ihre Bemühungen wurden in der letzten Minute der ersten Halbzeit belohnt, als Filip Jovicevic den Ausgleich erzielte. Mit einem Stand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung war deutlich spürbar.

Riedlingsdorf dreht das Spiel in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste, die das Spiel bestimmten. Riedlingsdorf kam mit erneuertem Elan aus der Kabine und drängte auf die Führung. Sankt Michael verteidigte tapfer, doch die ständigen Angriffe der Gäste forderten ihren Tribut. In der 55. Minute dann der große Moment für Riedlingsdorf: Florian Prochazka, der bereits in der ersten Halbzeit einige gefährliche Situationen kreiert hatte, erzielte nach einer schönen Kombination das 1:2.

Die Gastgeber versuchten verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, und drängten in den letzten Minuten mit aller Kraft nach vorne. Trotz einiger guter Chancen gelang es Sankt Michael jedoch nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Riedlingsdorf verteidigte geschickt und ließ wenig zu. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und Riedlingsdorf konnte einen wichtigen Auswärtssieg feiern.

2. Klasse Süd A: Sankt Michael : Riedlingsdorf - 1:2 (1:1)

55 Florian Prochazka 1:2

47 Filip Jovicevic 1:1

12 Blaz Kocijan 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.