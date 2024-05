SC Schachendorf zelebriert Heimsieg gegen Deutsch Schützen

Spielberichte

Sonntag, 12. Mai 2024

Im Rahmen der 26. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) empfing der SC Schachendorf das Team von Deutsch Schützen. Vor heimischer Kulisse zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Leistung und setzten sich mit einem souveränen 2:0 durch. Die Tore von Jakob Varga und Serafin Palic sorgten für die entscheidenden Momente in einem Spiel, das von Anfang bis Ende von Schachendorf dominiert wurde.

Früher Vorsprung für Schachendorf

Das Spiel begann schwungvoll, als Schachendorf von der ersten Minute an Druck machte. Bereits in der 8. Minute gelang es Jakob Varga, die Führung für die Heimmannschaft zu erzielen. Deutsch Schützen versuchte daraufhin, ins Spiel zu finden, jedoch stand die Defensive der Schachendorfer solide und ließ kaum Chancen zu.

Serafin Palic verdoppelt die Führung

Während die Gäste aus Deutsch Schützen in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich drängten, blieb Schachendorf gefährlich in seinen Konterangriffen. In der 68. Minute war es dann Serafin Palic, der die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Mit diesem 2:0 festigte Schachendorf seine Überlegenheit und sorgte für klare Verhältnisse auf dem Spielfeld. Nach diesem zweiten Tor spielte Schachendorf das Spiel routiniert zu Ende.

2. Klasse Süd A: Schachendorf : Deutsch Schützen - 2:0 (1:0)

68 Serafin Palic 2:0

8 Jakob Varga 1:0

