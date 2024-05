SC Mariasdorf triumphiert auswärts gegen SG Redlschlag mit 3:1

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 00:06

In einem spannenden Match der 26. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) konnte sich der SC Mariasdorf mit einem überzeugenden 3:1 gegen die SG Redlschlag durchsetzen. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und kamen trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs zum verdienten Sieg.

Ein Start nach Maß für Mariasdorf

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff und beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die volle Punktzahl zu erringen. Mariasdorf gelang es dabei, früh im Spiel ein Zeichen zu setzen. Bereits in der 35. Minute brachte Milan Fülöp die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung und sorgte damit für den ersten Höhepunkt des Spiels. Dieses Tor gab Mariasdorf zusätzlichen Schwung, und die Mannschaft konnte bis zur Halbzeitpause weitere Akzente setzen, auch wenn keine weiteren Tore fielen.

Spannende zweite Hälfte mit Wendungen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Redlschlag den Druck in der Hoffnung, das Blatt zu wenden. Diese Bemühungen wurden in der 51. Minute belohnt, als Daniel Kainz mit einem fantastischen Treffer ins Kreuzeck den Ausgleich erzielte. Das Tor von Kainz schien das Spiel für Redlschlag zu öffnen, und die Mannschaft suchte fieberhaft nach Möglichkeiten, die Führung zu übernehmen.

Die Antwort von Mariasdorf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Milan Fülöp, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, trat in der 58. Minute erneut in Erscheinung und brachte sein Team mit einem weiteren Tor zurück in Führung. Dieser zweite Treffer von Fülöp zeigte seine Klasse und seine entscheidende Rolle für Mariasdorf.

Redlschlag versuchte weiterhin, den erneuten Ausgleich zu erzielen, aber die Defensive von Mariasdorf stand sicher. Die Schlussphase des Spiels gehörte erneut den Gästen, als Csanád Héra in der 89. Minute mit einem geschickten Spielzug den Endstand von 3:1 markierte. Dieses späte Tor zementierte den Sieg für Mariasdorf und ließ die Ambitionen von Redlschlag endgültig scheitern.

2. Klasse Süd A: Redlschlag : Mariasdorf - 1:3 (0:1)

89 Csanád Héra 1:3

58 Milan Fülöp 1:2

51 Daniel Kainz 1:1

35 Milan Fülöp 0:1

Details

