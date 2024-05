Späte Entscheidung in Oberschützen: SV Wolfau siegt mit Last-Minute-Tor

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 00:07

In einer dramatischen Begegnung der 26. Runde in der 2. Klasse Süd A (BGLD) konnte der SV Wolfau einen knappen 3:2-Sieg gegen den UFC "PG-Cars" Oberschützen erzielen. Der Kampfgeist beider Teams war bis zur letzten Minute spürbar, wobei SV Wolfau das entscheidende Tor kurz vor Schluss erzielte. Der Sieg wurde durch einen späten Treffer von Luka Bozic gesichert, der in der 87. Minute den entscheidenden Treffer setzte.

Ein Kampf um jeden Ball

Das Spiel begann intensiv, mit frühen Chancen für SV Wolfau, die jedoch ungenutzt blieben. Bereits in der sechsten Minute gab es eine gute Gelegenheit für die Gäste, und Kevin Goger versäumte es nur knapp, sein Team in Führung zu bringen. SV Wolfau dominierte die erste Halbzeit, konnte aber trotz mehrerer Chancen das Netz nicht zum Wackeln bringen. Die erste Hälfte endete torlos, doch das sollte sich bald ändern.

Kurz nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, erzielte Emil Hamzagic das erste Tor für SV Wolfau, indem er den Ball gekonnt im Netz der Gastgeber unterbrachte. Der UFC Oberschützen antwortete jedoch schnell. Julian Leon Kappel glich in der 54. Minute zum 1:1 aus und brachte neue Hoffnung für die Heimmannschaft. Nur vier Minuten später drehte Roland Szalai das Spiel, indem er UFC Oberschützen mit 2:1 in Führung brachte.

Torreiches Finale sorgt für Spannung

Der UFC "PG-Cars" Oberschützen konnte die Führung jedoch nicht lange halten. Marco Fink, der erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, zeigte seine Klasse, indem er in der 70. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und schnellen Wechseln, wobei beide Teams bis zum letzten Moment um den Sieg kämpften.

Die letzte Wende des Spiels kam jedoch in der 87. Minute, als Luka Bozic für SV Wolfau traf und das entscheidende 3:2 erzielte. Trotz weiterer Bemühungen des UFC Oberschützen, den Ausgleich zu erzielen, blieb es beim 3:2 für SV Wolfau bis zum Schlusspfiff.

2. Klasse Süd A: Oberschützen : Wolfau - 2:3 (0:0)

87 Luka Bozic 2:3

70 Marco Fink 2:2

58 Roland Szalai 2:1

54 Julian Leon Kappel 1:1

48 Emil Hamzagic 0:1

