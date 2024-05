Spektakulärer Heimsieg: UFC Siget dominiert gegen SV Hochart

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:23

Im spannenden Duell der 26. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) lieferte UFC Siget eine beeindruckende Leistung ab und sicherte sich einen klaren 4:1-Sieg gegen SV Hochart. Die Heimmannschaft zeigte eine dynamische Offensivkraft, unterstützt durch brillante Einzelleistungen und eine starke Mannschaftsleistung.

Frühe Führung für die Gäste, doch Siget schlägt zurück

Die Partie begann überraschend mit einer frühen Führung für die Gäste. In der 14. Minute nutzte Raphael Jahrmann einen präzisen Steilpass und brachte SV Hochart mit 1:0 in Führung. Trotz des frühen Rückstandes ließ sich UFC Siget nicht beirren. Die Heimmannschaft, die bis dahin das Spielgeschehen dominierte, reagierte prompt und verstärkte ihren Angriffsdruck. Krisztian Horvath, der sich als Schlüsselfigur für Siget erwies, erzielte in der 29. Minute den Ausgleich, indem er eine Ballannahme mit der Brust meisterhaft verwertete und den Ball ins Netz setzte.

Nur drei Minuten später drehte Dániel Jantos das Spiel mit einem Tor, das zum 2:1 führte. Die restliche erste Halbzeit blieb intensiv, und beide Teams hatten ihre Chancen, doch es blieb beim Halbzeitstand von 2:1 zugunsten von Siget.

Siget baut Vorsprung aus und sichert den Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Siget weiterhin eine starke Leistung und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Krisztian Horvath, der bereits im ersten Durchgang erfolgreich war, traf erneut in der 50. Minute. Nach einer dynamischen Einzelleistung schoss er zum 3:1 ein, indem er den Ball ins lange Eck beförderte. Trotz mehrerer Konterchancen gelang es Siget zunächst nicht, den Sack zuzumachen, und Hochart versuchte, sich zu stabilisieren und zurück ins Spiel zu finden.

Die Entscheidung fiel jedoch in der 90. Minute, als Xavér Megyesi einen schnellen Konter für Siget erfolgreich abschloss und das Ergebnis auf 4:1 schraubte. Dieses Tor besiegelte den überzeugenden Heimerfolg von UFC Siget und demonstrierte ihre Effizienz im Abschluss. Das Spiel endete schließlich nach einer Minute Nachspielzeit mit einem verdienten 4:1-Sieg für die Heimmannschaft.

2. Klasse Süd A: UFC Siget : Hochart - 4:1 (2:1)

92 Xavér Megyesi 4:1

50 Krisztian Horvath 3:1

32 Dániel Jantos 2:1

29 Krisztian Horvath 1:1

14 Raphael Jahrmann 0:1

