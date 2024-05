Effizienz im Abschluss: SV Hannersdorf dominiert gegen SV Kroisegg

Spielberichte

Details Montag, 13. Mai 2024 18:37

In einer spannungsgeladenen Begegnung der 26. Runde in der 2. Klasse Süd A zeigte SV Hannersdorf eine beeindruckende Leistung und setzte sich mit 3:0 gegen SV Kroisegg durch. Von Beginn an machte Hannersdorf deutlich, dass sie an diesem Tag nichts dem Zufall überlassen wollten, während Kroisegg trotz zahlreicher Chancen das Netz nicht traf.

Früher Führungstreffer setzt Kroisegg unter Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und SV Hannersdorf verschwendete keine Zeit, um in Führung zu gehen. Bereits in der 14. Minute erzielte Tamas Pungor das 0:1. Dieser frühe Treffer gab den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen. Trotz des Rückstands antwortete Kroisegg energisch und drängte auf den Ausgleich. Die Mannschaft erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch entweder an der eigenen Präzision oder am starken Torhüter der Gäste.

Der Druck von Kroisegg hielt an, aber in der 23. Minute schlug Hannersdorf erneut zu. Ivan Galic nutzte eine der wenigen Chancen effizient und erhöhte auf 0:2. Diese weitere Torerhöhung stellte den Spielverlauf auf den Kopf, denn trotz guter Phasen und drei Großchancen, darunter ein aberkanntes Tor wegen Abseits, konnte Kroisegg den Ball nicht im Netz unterbringen.

Zweite Halbzeit – Hannersdorf sichert den Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Kroisegg, das Blatt zu wenden. Gleich nach Wiederanpfiff traf ein Schuss nur die Stange – symbolisch für das Pech, das Kroisegg an diesem Tag verfolgte. Die Hoffnung auf eine Wende wurde jäh durch das dritte Tor von Hannersdorf zunichte gemacht. Tamas Pungor, bereits Torschütze des ersten Treffers, zeigte seine Klasse erneut und markierte in der 47. Minute das 0:3. Dieser Treffer war ein schwerer Schlag für die Moral von Kroisegg und sorgte praktisch für die Entscheidung im Spiel.

Obwohl das Spiel schon früh entschieden schien, ließen die Angriffsbemühungen von Kroisegg nicht nach. Sie kämpften verbissen, doch das Fehlen der letzten Präzision im Abschluss verhinderte jegliche Chance auf ein Comeback. SV Hannersdorf verteidigte geschickt und ließ kaum noch zwingende Chancen zu. In den Schlussminuten des Spiels zog sich Hannersdorf etwas zurück, verwaltete das Ergebnis und sicherte sich so einen komfortablen 3:0 Auswärtssieg.

2. Klasse Süd A: Kroisegg : Hannersdorf - 0:3 (0:2)

47 Tamas Pungor 0:3

23 Ivan Galic 0:2

14 Tamas Pungor 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.