Kein Sieger zum Auftakt im Duell Riedlingsdorf gegen SV Hannersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 21:33

In einem mitreißenden Auftaktspiel in die neue Saison der 2. Klasse Süd A zwischen Riedlingsdorf und SV Hannersdorf erlebten die Zuschauer ein packendes Duell, das schließlich mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Partie bot alles, was das Fußballherz höher schlagen lässt: Tore, Spannung und eine Gelb-Rote Karte. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams konnte keiner den entscheidenden Siegtreffer landen, sodass sich beide Mannschaften letztlich die Punkte teilten.

Knappe Pausenführung für Riedlingsdorf

Beide Mannschaften begannen energisch und versuchten frühzeitig, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Es dauerte jedoch bis kurz vor der Halbzeit, ehe das erste Tor fiel. In der 42. Minute gelang Julian Kampusch von Riedlingsdorf der Durchbruch. Mit einem präzisen Schuss ins Netz brachte er sein Team mit 1:0 in Führung. Das Heimteam zeigte sich effektiv und konnte die Führung in die Halbzeitpause retten.

Zweite Halbzeit: Dramatischer Spielverlauf - am Ende Gleichstand

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag für SV Hannersdorf. Bereits in der 48. Minute glich Andreas Fixl mit einem sehenswerten Tor zum 1:1 aus. SV Hannersdorf zeigte sich kämpferisch und setzte Riedlingsdorf weiter unter Druck. In der 75. Minute ereignete sich dann ein unglücklicher Moment für das Heimteam: Marcel Jahrmann unterlief ein Eigentor, wodurch SV Hannersdorf plötzlich mit 2:1 in Führung ging.

Die Spannung im Spiel stieg weiter an, als in der 78. Minute Aron Varga von SV Hannersdorf mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Dies bot Riedlingsdorf die Gelegenheit, in Überzahl den Ausgleich zu erzielen. Und tatsächlich nutzte Tobias Linhart diese Chance: In der 85. Minute erzielte er das viel umjubelte 2:2. Trotz aller Bemühungen beider Mannschaften gelang keinem Team mehr ein weiterer Treffer.

So endete die spannende Begegnung zwischen Riedlingsdorf und SV Hannersdorf nach 90 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf : Hannersdorf - 2:2 (1:0)

85 Tobias Linhart 2:2

75 Eigentor durch Marcel Jahrmann 1:2

48 Andreas Fixl 1:1

42 Julian Kampusch 1:0

Details

