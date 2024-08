Vier Tore zum Start beim Duell UFC Oberschützen gegen SV Wolfau

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 21:35

Zum Start in die neue Saison in der 2. Klasse Süd A (BGLD) trennten sich UFC Oberschützen und SV Wolfau mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz einer starken ersten Halbzeit der Gastgeber, die mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause gingen, zeigte SV Wolfau in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Aufholjagd und holte am Ende einen Zähler.

Frühe Führung für UFC Oberschützen

Das Spiel begann pünktlich um 17:30 Uhr und bereits in der Anfangsphase übernahm UFC Oberschützen die Kontrolle. Schon in der 17. Minute gelang es Zeyran Ergül, die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung zu bringen. Das frühe 1:0 setzte ein klares Zeichen und spiegelte die offensive Ausrichtung des Teams wider.

Nur elf Minuten später, in der 28. Minute, schlug Zeyran Ergül erneut zu. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er die Weichen für einen scheinbar komfortablen Heimsieg. Der Stürmer nutzte eine Unaufmerksamkeit der Gästeabwehr aus und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, wobei UFC Oberschützen das Spiel bis dahin dominierte und SV Wolfau kaum Chancen zur Entfaltung ließ.

SV Wolfau schlägt in der zweiten Halbzeit zurück

Nach der Pause kamen die Gäste aus Wolfau deutlich entschlossener aus der Kabine. Sie waren fest entschlossen, das Spiel noch zu drehen. In der 72. Minute gelang SV Wolfau der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1 durch Emil Hamzagic.

Der Treffer gab SV Wolfau neuen Auftrieb und sie setzten die Gastgeber zunehmend unter Druck. In der 82. Minute gelang Emil Hamzagic dann der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 2:2. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem Torwart von UFC Oberschützen keine Chance und besiegelte damit den Punktgewinn für seine Mannschaft.

Insgesamt bot das Spiel zwischen UFC Oberschützen und SV Wolfau den Zuschauern eine spannende Partie mit vielen Höhepunkten und einem verdienten Unentschieden, das beiden Mannschaften gerecht wurde.

2. Klasse Süd A: Oberschützen : Wolfau - 2:2 (2:0)

82 Emil Hamzagic 2:2

72 Emil Hamzagic 2:1

28 Zeyran Ergül 2:0

17 Zeyran Ergül 1:0

