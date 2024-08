ASK Jabing ringt SC Schachendorf zum Saisonstart mit 3:2 nieder

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 21:37

Der ASK Jabing und der SC Schachendorf lieferten sich in der ersten Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) ein packendes Duell. Die Partie endete mit einem knappen 3:2-Sieg für den ASK Jabing. Die Gastgeber konnten ihren Heimvorteil nutzen und die Gäste aus Schachendorf trotz eines hart umkämpften Spiels bezwingen. Besonders beeindruckend war die Leistung von Benjamin Bogad, der mit einem Doppelpack maßgeblich zum Sieg beitrug.

Frühe Führung für ASK Jabing - Gäste schlagen zurück

Das Spiel begann um 18:00 Uhr und wurde sofort intensiv. Bereits in der 16. Minute erzielte Benjamin Bogad das erste Tor für den ASK Jabing und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber setzten ihren Gegner von Beginn an unter Druck und wurden für ihre Bemühungen früh belohnt.

Der ASK Jabing ließ sich nach dem frühen Führungstreffer nicht zurückfallen und drängte weiterhin auf das nächste Tor. In der 31. Minute war es dann Vito Popovic, der das 2:0 für den ASK Jabing erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung sah es zunächst so aus, als ob die Heimmannschaft das Spiel kontrollieren könnte.

Der SC Schachendorf zeigte jedoch eine beeindruckende Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nur sechs Minuten nach dem zweiten Tor der Gastgeber, in der 37. Minute, verkürzte Benjamin Kun auf 2:1. Dies gab den Gästen neuen Mut und sie erhöhten den Druck auf die Abwehr des ASK Jabing.

In der 42. Minute gelang SC Schachendorf der Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Patrik Laszlo Hoos. Dieser Treffer brachte das Spiel wieder auf Null und sorgte dafür, dass die Spannung bis zur Halbzeitpause erhalten blieb.

Besonders erwähnenswert ist die Rettungsaktion von Martin Herics in der 45. Minute, die ein sicheres Tor verhinderte und seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahrte.

Benjamin Bogad entscheidet das Spiel

In der 77. Minute fiel die Entscheidung: Benjamin Bogad erzielte sein zweites Tor des Spiels und brachte den ASK Jabing mit 3:2 in Führung. Dieses Tor war letztendlich der Siegtreffer, denn trotz aller Bemühungen schaffte es der SC Schachendorf nicht mehr, den erneuten Ausgleich zu erzielen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffsbemühungen der Gäste, doch die Abwehr des ASK Jabing hielt stand. Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und besiegelte den hart erkämpften Sieg für den ASK Jabing.

2. Klasse Süd A: Jabing : Schachendorf - 3:2 (2:2)

77 Benjamin Bogad 3:2

42 Patrik Laszlo Hoos 2:2

37 Benjamin Kun 2:1

31 Vito Popovic 2:0

16 Vito Popovic 1:0

Details

