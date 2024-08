ASK Goberling dreht sein Auftaktspiel gegen UFC Siget

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 19:34

Im Auftaktspiel der 2. Klasse Süd A trafen ASK Skoda Simon Goberling und UFC Siget in der Wart aufeinander. Nach einem spannenden Schlagabtausch gelang es den Gastgebern, einen frühen Rückstand zu drehen und das Spiel mit einem 3:1-Sieg zu beenden. Die Begegnung bot den Zuschauern packende Szenen und zeigte, dass ASK Goberling in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner ist.

Rückstand für die Gastgeber zur Pause

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff in der 1. Minute, und beide Teams gingen motiviert in die Partie. In der Anfangsphase tasteten sich die Mannschaften ab, ohne jedoch zwingende Torchancen herauszuspielen. Erst in der 37. Minute gelang UFC Siget der erste Durchbruch. Florian Sulyok, der für seine Treffsicherheit bekannt ist, erzielte das 0:1 und brachte die Gäste in Führung. Dieser Treffer verlieh Siget in der Wart Auftrieb, und sie versuchten, den Druck aufrechtzuerhalten.

ASK Goberling hingegen schien zunächst geschockt, fand jedoch nach und nach zurück ins Spiel. Dennoch gelang es ihnen in der ersten Halbzeit nicht, den Rückstand aufzuholen. Somit ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause. Trainer und Spieler des ASK Goberling nutzten die Pause, um sich neu zu formieren und ihre Strategie für die zweite Halbzeit zu überdenken.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam ASK Goberling deutlich entschlossener aus der Kabine. In der 54. Minute erlöste Raphael Schermann die Heimfans mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieser Treffer setzte neue Kräfte frei und leitete die Wende im Spiel ein. Die Gäste aus Siget schienen vom plötzlichen Druck überrumpelt und verloren zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

In der 64. Minute war es dann Mate Kleman, der mit einem präzisen Schuss den 2:1-Führungstreffer für ASK Goberling erzielte. Dieser Treffer war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung und ließ die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße einbiegen. UFC Siget bemühte sich, wieder ins Spiel zu finden, aber die Defensive von Goberling stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen mehr zu.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Oliver Kalchbrenner in der 85. Minute. Mit seinem Treffer zum 3:1 besiegelte er den Heimsieg und sorgte für großen Jubel bei den Anhängern des ASK Goberling. Bis zum Abpfiff in der 90. Minute kontrollierte Goberling das Spiel und ließ nichts mehr anbrennen.

2. Klasse Süd A: Goberling : UFC Siget - 3:1 (0:1)

85 Oliver Kalchbrenner 3:1

64 Mate Kleman 2:1

54 Raphael Schermann 1:1

37 Florian Sulyok 0:1

Details

