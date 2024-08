SC Buchschachen gewinnt Torfestival gegen SV Kroisegg zum Saisonstart

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 19:38

Ein atemberaubendes Spiel zwischen dem SV Kroisegg und dem SC Buchschachen endete mit einem beeindruckenden 6:3-Sieg für die Gäste. Beide Teams zeigten großartige Offensivleistungen und boten den Zuschauern neun Tore und spannende Momente. Trotz eines zwischenzeitlichen Unentschiedens zur Halbzeit konnte sich Buchschachen in der zweiten Hälfte deutlich absetzen.

Intensive erste Halbzeit mit vier Torerfolgen

Von Beginn an entwickelte sich ein temporeiches Spiel. Bereits in der 6. Minute sorgte der SV Kroisegg für das erste Highlight des Spiels. Nach einer Freistoßflanke von halbrechts, die an Freund und Feind vorbeiging, stand Andras Egyed goldrichtig und brachte den Ball im Tor unter. Doch die Freude währte nur kurz, denn im direkten Gegenzug glich Florim Gashi für Buchschachen aus.

Das Spiel nahm weiter Fahrt auf und in der 20. Minute gelang es Buchschachen erneut, in Führung zu gehen. Max tanzte im Strafraum der Gastgeber, legte auf Florim Gashi ab, der nur noch einschieben musste. Der SV Kroisegg ließ sich jedoch nicht beirren und kämpfte weiter. In der 42. Minute war es erneut Balint Beke, der den Ball ins Netz beförderte und den Ausgleich für die Heimmannschaft erzielte. Mit einem 2:2 ging es in die Pause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause begann Buchschachen druckvoll und setzte Kroisegg immer wieder mit hohen Bällen unter Druck. In der 57. Minute schlug Florim Gashi erneut zu und brachte die Gäste mit seinem dritten Treffer des Tages erneut in Führung. Nur zwei Minuten später war es wieder Balint Beke, der für den SV Kroisegg den erneuten Ausgleich erzielte und das Spiel somit wieder offen hielt.

Doch ab der 64. Minute zeigte Buchschachen seine Klasse. Ein kopfballstarker Marcus Karner erzielte das 4:3 für die Gäste. Nur drei Minuten später erhöhte Tomo Kotnik auf 5:3. Der SV Kroisegg kämpfte tapfer weiter, musste jedoch in der 76. Minute den endgültigen Knockout hinnehmen. Tomo Kotnik, erneut stark in Szene gesetzt, umkurvte den Torwart und schob sicher zum 6:3 ein.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere nennenswerte Aktionen. Buchschachen kontrollierte das Spiel und ließ keine weiteren Chancen zu. Was für ein Auftakt!

2. Klasse Süd A: Kroisegg : Buchschachen - 3:6 (2:2)

76 Tomo Kotnik 3:6

67 Tomo Kotnik 3:5

64 Marcus Karner 3:4

59 Balint Beke 3:3

57 Florim Gashi 2:3

42 Balint Beke 2:2

20 Florim Gashi 1:2

7 Florim Gashi 1:1

6 Andras Egyed 1:0

Details

