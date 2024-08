Torreiches Duell: SV Hochart siegt mit 5:3 gegen SC Mariasdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 20:03

In einem torreichen Spiel konnte sich der SV Hochart mit 5:3 gegen den SC Mariasdorf durchsetzen. Das Match, das in Runde 1 in der 2. Klasse Süd A (BGLD) stattfand, bot den Zuschauern von Anfang an Unterhaltung pur.

Blitzstart von SV Hochart bringt Zwei-Tore-Vorsprung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 6. Minute gelang Marijan Markovic das erste Tor für SV Hochart. Der frühe Treffer schien die Gäste zu beflügeln, denn nur sechs Minuten später, in der 12. Minute, konnte Peter Zoltan Bösze auf 2:0 für SV Hochart erhöhen. Die Abwehr von SC Mariasdorf hatte große Schwierigkeiten, die schnellen Angriffe des Gegners zu stoppen.

Nach 22 Minuten wurde das Spiel kurz für eine Trinkpause unterbrochen, was den Gastgebern jedoch wenig half. Doch SC Mariasdorf gab nicht auf und begann, eigene Akzente zu setzen. In der 27. Minute war es schließlich Csanád Héra, der für den SC Mariasdorf zum 1:2 traf und somit den Anschluss herstellte. Der Treffer schien die Mannschaft zu motivieren, denn nur sechs Minuten später, in der 33. Minute, erzielte Micha Emanuel Pfneiszl den Ausgleichstreffer zum 2:2.

Luka Filip bringt den Gast auf die Siegerstraße

Der Ausgleich währte jedoch nicht lange. Noch vor der Halbzeitpause schlug SV Hochart erneut zu. Luka Filip erzielte in der 38. Minute das 3:2 für seine Mannschaft. Die Gastgeber versuchten zwar, sofort zu reagieren, doch noch vor dem Halbzeitpfiff konnte Luka Filip seinen zweiten Treffer markieren und erhöhte in der 44. Minute auf 4:2 für SV Hochart. Mit diesem Stand gingen die Teams in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich spannend wie die erste. SC Mariasdorf setzte alles daran, das Spiel zu drehen und belohnte sich in der 50. Minute erneut durch einen Treffer von Csanád Héra. Mit seinem zweiten Tor des Tages verkürzte er auf 3:4 und machte das Spiel wieder offen.

Doch die Freude währte nicht lange. Bereits sieben Minuten später, in der 57. Minute, stellte Lan Zibert den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Sein Treffer zum 5:3 für SV Hochart sollte gleichzeitig das letzte Tor des Spiels sein. Trotz einiger weiterer Chancen auf beiden Seiten konnte keine der Mannschaften mehr einen Treffer erzielen.

Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie schließlich ab, und SV Hochart konnte sich über einen 5:3-Auswärtssieg freuen.

2. Klasse Süd A: Mariasdorf : Hochart - 3:5 (2:4)

57 Lan Zibert 3:5

50 Csanád Héra 3:4

44 Luka Filip 2:4

38 Luka Filip 2:3

33 Micha Emanuel Pfneiszl 2:2

27 Csanád Héra 1:2

12 Peter Zoltan Bösze 0:2

6 Marijan Markovi? 0:1

