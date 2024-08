ASK Jabing siegt in spannender Partie gegen UFC Siget in der Wart

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 21:44

Im zweiten Saisonspiel der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich der ASK Jabing knapp mit 2:1 gegen den UFC Siget in der Wart durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Benjamin Hupfer die Gäste in Führung, ehe Vito Popovic nachlegte. Florian Sulyok konnte in der Nachspielzeit nur noch den Anschlusstreffer für die Heimelf erzielen.

Torlose erste Halbzeit

Der Schiedsrichter eröffnete die Partie zwischen dem UFC Siget in der Wart und dem ASK Jabing pünktlich. Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Kampf um den Ball, wobei sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Die Defensivreihen standen sicher und ließen keine nennenswerten Torchancen zu. Die Zuschauer mussten sich somit bis zur zweiten Halbzeit gedulden, um Tore zu sehen.

Spannung bis zum Schluss - Gäste gewinnen knapp

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Jabing entschlossener aus der Kabine und setzten die Defensive des UFC Siget zunehmend unter Druck. In der 61. Minute war es dann soweit: Benjamin Hupfer brachte den ASK Jabing mit einem präzisen Schuss ins untere Eck mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer schien den UFC Siget kurzzeitig aus dem Konzept zu bringen, denn nur zehn Minuten später legte Vito Popovic nach und erhöhte auf 2:0. Die Abwehr der Heimmannschaft wirkte in dieser Phase unsortiert und konnte dem Druck der Jabinger nicht standhalten.

Der UFC Siget versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um den Anschluss zu finden und startete mehrere Offensivaktionen. Die Defensive des ASK Jabing stand jedoch sicher und ließ nur wenige gefährliche Situationen zu. In der 90. Minute gelang es Florian Sulyok dann doch, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen und auf 1:2 zu verkürzen. Dieser Treffer weckte noch einmal die Hoffnung bei den Heimfans und sorgte für eine spannende Schlussphase. Trotz aller Bemühungen des UFC Siget in der Wart reichte die Zeit jedoch nicht mehr aus, um den Ausgleich zu erzielen. Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und der ASK Jabing durfte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen.

2. Klasse Süd A: UFC Siget : Jabing - 1:2 (0:0)

94 Florian Sulyok 1:2

71 Vito Popovic 0:2

61 Benjamin Hupfer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.