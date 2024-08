Szalai-Doppelpack: UFC Oberschützen bezwingt SC Schachendorf mit 2:1

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 21:50

In Runde 2 der 2. Klasse Süd A setzte sich der UFC Oberschützen mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den SC Schachendorf durch. Beide Teams zeigten vollen Einsatz und boten den Zuschauern bis zur letzten Minute spannende Unterhaltung. Während die erste Halbzeit torlos blieb, sorgte die zweite Hälfte für umso mehr Aufregung und entscheidende Momente.

Torlose erste Halbzeit trotz einiger Möglichkeiten

Das Spiel zwischen dem SC Schachendorf und dem UFC Oberschützen begann pünktlich mit dem Anpfiff in der ersten Minute. Beide Mannschaften starteten vorsichtig und tasteten sich zunächst ab, um die Schwächen des Gegners auszuloten. Der SC Schachendorf, der im Spiel der Reserve einen 3:1-Heimsieg feiern konnte, wollte auch in diesem Duell zu Hause punkten. Doch die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Torchancen zu.

Die Zuschauer sahen eine intensiv geführte Partie, in der jedoch die zündenden Ideen im Angriff fehlten. Trotz einiger Vorstöße auf beiden Seiten blieb der ersehnte Torerfolg aus, und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Beide Mannschaften hofften, in der zweiten Hälfte mehr Glück im Abschluss zu haben.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit - Gäste siegen knapp

Nach der Pause nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf. Der UFC Oberschützen setzte nun vermehrt auf Offensive und wurde in der 67. Minute für seine Bemühungen belohnt. Roland Szalai erzielte das erste Tor des Spiels und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der Treffer war ein wichtiger Wendepunkt, der dem UFC Oberschützen weiteres Selbstvertrauen gab.

Nur acht Minuten später, in der 75. Minute, schlug Roland Szalai erneut zu. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte er die Führung auf 2:0 für den UFC Oberschützen. Der Doppelschlag innerhalb kurzer Zeit brachte den SC Schachendorf in Bedrängnis und ließ die Hoffnungen der Heimfans schwinden.

Doch der SC Schachendorf gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 90. Minute gelang Georg Michael Marlovits der Anschlusstreffer zum 1:2. Sein Tor brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase des Spiels. Die Heimmannschaft warf nun alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Zeit reichte nicht mehr aus.

Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für den UFC Oberschützen, der sich damit wichtige Punkte in der 2. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) sicherte. Für den SC Schachendorf gilt es nun, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren und die positiven Ansätze aus dieser Partie mitzunehmen.

2. Klasse Süd A: Schachendorf : Oberschützen - 1:2 (0:0)

92 Georg Michael Marlovits 1:2

75 Roland Szalai 0:2

67 Roland Szalai 0:1

