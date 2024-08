Spannendes Remis zwischen Deutsch Schützen und SC Mariasdorf

Spielberichte

Samstag, 10. August 2024

Ein mitreißendes Spiel zwischen Deutsch Schützen und SC Mariasdorf endete mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten vollen Einsatz und sorgten für ein unterhaltsames Match in der 2. Klasse Süd A (BGLD). Das Spiel nahm einige überraschende Wendungen, wobei Deutsch Schützen einen 3:2-Vorsprung in der Nachspielzeit aus der Hand gab.

Dominanz von Deutsch Schützen in der ersten Halbzeit

Von Beginn an zeigte Deutsch Schützen, dass sie auf heimischem Rasen die dominierende Mannschaft sein wollten. Bereits in der 17. Minute gelang ihnen das erste Tor: Daniel Horvath netzte ein und brachte sein Team verdient mit 1:0 in Führung.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer klaren Überlegenheit von Deutsch Schützen, jedoch konnten sie ihre Chancen nicht optimal verwerten, wie ein Kommentar in der 45. Minute feststellte. Dennoch ging das Team mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause, was auch dem Halbzeitstand entsprach.

Aufholjagd und dramatische Schlussphase

SC Mariasdorf kam entschlossen aus der Halbzeitpause und glich bereits in der 48. Minute durch ein Tor von Csanád Héra zum 1:1 aus. Doch Deutsch Schützen ließ sich nicht beirren und schlug in der 58. Minute erneut zu: Martin Makovecz erzielte das 2:1 und brachte seine Mannschaft wieder in Führung.

Das Spiel blieb spannend und ausgeglichen, wie in der 69. Minute kommentiert wurde. In derselben Minute gelang SC Mariasdorf der erneute Ausgleich zum 2:2 durch Phillip Tullmann. Kurz darauf wurde eine "Cooling Break" eingelegt, um den Spielern eine kurze Verschnaufpause zu ermöglichen.

Die letzten Minuten des Spiels sollten besonders dramatisch werden. In der 90. Minute brachte Daniel Horvath Deutsch Schützen erneut in Führung und sorgte für großen Jubel bei den Heimfans. Es schien, als ob die Gastgeber den Sieg schon sicher hatten. Doch SC Mariasdorf gab nicht auf und schaffte in der Nachspielzeit den erneuten Ausgleich zum 3:3 durch Phillip Tullmann. Damit endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem gerechten Unentschieden.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen : Mariasdorf - 3:3 (1:0)

93 Phillip Tullmann 3:3

91 Daniel Horvath 3:2

69 Phillip Tullmann 2:2

58 Martin Makovecz 2:1

48 Csanád Héra 1:1

17 Daniel Horvath 1:0

