Spektakuläres Remis zwischen SC Buchschachen und SV Welgersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 21:53

In einem spannenden und umkämpften Match trennten sich der SC Buchschachen und der SV Welgersdorf mit einem 3:3-Unentschieden. Das Spiel der 2. Runde in der 2. Klasse Süd A (BGLD) bot den Zuschauern viele aufregende Momente und zeigte, dass beide Mannschaften bis zur letzten Minute um den Sieg kämpften. Vor allem die zweite Halbzeit war geprägt von zahlreichen Toren und aufregenden Wendungen.

Frühe Führung durch Eigentor und Avdylis Treffer

Bereits nach dem Anpfiff entwickelte sich das Spiel rasant. Der SC Buchschachen hatte einen guten Start und konnte in der 18. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Benjamin Schoditsch in Führung gehen. Schoditsch lenkte den Ball unhaltbar ins eigene Netz, was den Gastgebern eine frühe 1:0-Führung bescherte.

Nur zehn Minuten später baute Leotrim Avdyli die Führung weiter aus. In der 28. Minute setzte er sich gegen die Abwehr der Gäste durch und erzielte das 2:0 für Buchschachen. Die Heimfans jubelten und es schien, als hätten sie das Spiel unter Kontrolle. Doch der SV Welgersdorf gab sich nicht so leicht geschlagen und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Welgersdorf schlägt zurück und holt noch einen Zähler

In der 36. Minute gelang es Daniel Prenner, den Anschlusstreffer für Welgersdorf zu erzielen. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart von Buchschachen keine Chance und brachte die Gäste auf 2:1 heran. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel drängte Welgersdorf auf den Ausgleich und wurde in der 54. Minute belohnt. Valon Ceka traf zum 2:2 und stellte das Spiel damit wieder auf null. Die Gäste zeigten große Moral und sorgten dafür, dass die Spannung weiter anstieg.

Die Partie blieb bis zum Schluss spannend und beide Teams hatten weitere Chancen. In der 87. Minute schien es, als hätte Buchschachen das letzte Wort. Florim Gashi erzielte das 3:2 und brachte die Gastgeber erneut in Führung. Doch die Freude währte nur kurz.

In der 89. Minute, kurz vor dem Schlusspfiff, gelang Markus Kamper der erneute Ausgleich für den SV Welgersdorf. Sein Tor zum 3:3 besiegelte das Unentschieden und krönte ein aufregendes Spiel, das keinen Sieger hinterließ.

2. Klasse Süd A: Buchschachen : Welgersdorf - 3:3 (2:1)

89 Markus Kamper 3:3

87 Florim Gashi 3:2

54 Valon Ceka 2:2

36 Daniel Prenner 2:1

28 Leotrim Avdyli 2:0

18 Eigentor durch Benjamin Schoditsch 1:0

Details

