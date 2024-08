SV Hochart triumphiert knapp gegen Riedlingsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 21:54

Im Runde 2 der 2. Klasse Süd A setzte sich der SV Hochart am Samstag mit einem knappen 2:1-Sieg gegen Riedlingsdorf durch. Die Partie hielt von Anfang an, was sie versprach, und bot den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente. Insbesondere Marijan Marković, der zweifache Torschütze für den SV Hochart, drückte dem Spiel seinen Stempel auf.

Ein rasanter Beginn mit knapper Pausenführung

Die Begegnung begann mit hohem Tempo. Bereits nach 30 Sekunden hatte der SV Hochart die erste Riesenchance, die jedoch ungenutzt blieb. Dies setzte den Ton für die erste Halbzeit, die von intensiven Angriffen und gefährlichen Situationen geprägt war. Riedlingsdorf konnte sich ebenfalls früh eine vielversprechende Möglichkeit erarbeiten. In der 14. Minute verpasste Hofer eine Top-Chance, die den Spielverlauf in eine andere Richtung hätte lenken können.

In der 20. Minute war es dann soweit: Marijan Marković brachte den SV Hochart mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Diese frühe Führung setzte die Gäste unter Druck, die daraufhin verstärkt den Weg nach vorne suchten. Trotz einiger guter Gelegenheiten, darunter die erwähnte Chance von Hofer, gelang es Riedlingsdorf nicht, den Ausgleich zu erzielen. So ging es mit einem 1:0 für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit setzte der SV Hochart die Gäste weiter unter Druck und versuchte, die Führung auszubauen. Die Bemühungen wurden in der 70. Minute belohnt, als erneut Marijan Marković zuschlug und auf 2:0 erhöhte. Dieser Treffer schien das Spiel vorzeitig zu entscheiden, doch Riedlingsdorf gab sich nicht geschlagen.

In der 86. Minute sorgte Marcel Jahrmann mit seinem Anschlusstreffer für neue Spannung. Riedlingsdorf warf in den letzten Minuten alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SV Hochart hielt dem Druck stand und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Als der Schiedsrichter Karl Lang nach 90 Minuten das Spiel beendete, jubelten die Spieler und Fans des SV Hochart über einen hart erkämpften Sieg. Die drei Punkte aus diesem spannenden Duell könnten im weiteren Verlauf der Saison noch von großer Bedeutung sein.

2. Klasse Süd A: Hochart : Riedlingsdorf - 2:1 (1:0)

86 Marcel Jahrmann 2:1

70 Marijan Markovi? 2:0

20 Marijan Markovi? 1:0

