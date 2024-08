Ruhender Ball beschert ASK Goberling Punkt in Redlschlag

Spielberichte

In einem hart umkämpften Spiel der 2. Klasse Süd A trennten sich die SG Redlschlag und der ASK Goberling mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten am Sonntagnachmittag eine engagierte Leistung, wobei die Gastgeber in der ersten Halbzeit die Führung erzielten und der ASK im zweiten Durchgang ausglich.

Volner bringt Hausherren in Front

Bereits in der dritten Minute hatten die Gäste eine große Chance, als Kevin Ifkovits aus acht Metern abzog, doch SC-Torwart Daniel Marffi konnte den Schuss zur Ecke klären. Die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen, wobei beide Mannschaften immer wieder gefährliche Situationen kreierten.

In der 21. Minute gelang den Gastgebern schließlich die Führung. Nach einer Ecke von links nahm Bence Volner den Ball am langen Eck volley und erzielte das 1:0 für Redlschlag. Der Torjubel der Fans war groß, doch die Gäste zeigten sich wenig beeindruckt und drängten auf den Ausgleich. In der 22. Minute musste der Torhüter der Redlschlager erneut eingreifen, als er einen Schuss von Andras Gosztonyi parierte.

Weitere Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt. Sandor Toldi versuchte es in der 30. Minute mit einem Schuss aus gut 20 Metern, der jedoch kein Problem für Gästetorhüter Patrik Friedel darstellte. In der 33. Minute hatte Goberling erneut eine gute Möglichkeit, doch Daniel Marffi hielt den Schuss von Gosztonyi. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste eine Riesenchance, doch Redlschlags Schlussmann zeigte eine starke Parade und verhinderte den Ausgleich.

Gosztonyi gleicht per Freistoß aus

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert aus der Kabine. In der 50. Minute verfehlte Daniel Szabo mit einem Kopfball nach einem Freistoß das Tor der Gäste nur knapp. In der 55. Minute zog Balazs Pavlitzky von der Strafraumgrenze ab, doch sein Schuss ging knapp am rechten Kreuzeck vorbei. Eine strittige Situation gab es in der 57. Minute, als Pavlitzky im Strafraum zu Fall kam, doch der Schiedsrichter entschied nicht auf Elfmeter. Das Spiel wurde nun intensiver und umkämpfter.

In der 69. Minute wurde eine Trinkpause eingelegt, bevor das Spiel in die entscheidende Phase ging. In der 75. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Andras Gosztonyi erzielte mit einem direkten Freistoß aus etwa 20 Metern das 1:1 für Goberling. Der Ausgleich belebte das Spiel erneut, doch keine der beiden Mannschaften konnte in der verbleibenden Spielzeit den Siegtreffer erzielen.

In der Nachspielzeit von fünf Minuten blieben weitere Tore aus, und so endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften können mit dem Punktgewinn zufrieden sein, auch wenn sie sich insgeheim mehr erhofft hatten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (29830 Bonuspunkte)

2. Klasse Süd A: Redlschlag : Goberling - 1:1 (1:0)

75 Andras Gosztonyi 1:1

20 Bence Volner 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.