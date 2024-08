SV Wolfau setzt sich gegen Kroisegg souverän durch

Spielberichte

Der SV Wolfau hat in der 2. Klasse Süd A im Heimspiel gegen den SV Kroisegg eine starke Leistung abgeliefert und sich mit einem klaren 3:0-Sieg durchgesetzt. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spiel und konnte schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellen. Emil Hamzagic und Jonas Koller waren die herausragenden Akteure, die durch ihre Tore maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Dominante Hausherren

Das Spiel wurde angepfiffen und sofort übernahm der SV Wolfau die Kontrolle. Bereits in der 2. Minute hatte Wolfau die erste Chance durch einen Freistoß von der Strafraumgrenze, der knapp über das Tor ging. In der 17. Minute folgte dann die nächste gefährliche Situation für Kroisegg, als Jonas Koller von rechts im Strafraum schoss und den Ball knapp am langen Eck vorbeizog.

Nur drei Minuten später konnte die Kroisegger Verteidigung einen weiten Ball nicht klären. Emil Hamzagic schnappte sich den Ball und traf flach ins linke Eck zur 1:0-Führung für Wolfau. In der 21. Minute gab es eine kurze Trinkpause, um den Spielern aufgrund der hohen Temperatur eine Erholung zu ermöglichen.

Nach der kurzen Unterbrechung setzten die Heimischen ihr dominantes Spiel fort. In der 37. Minute erzielte Jonas Koller das 2:0. Nach einer Hereingabe von rechts konnte Koller den Ball gekonnt über den Tormann lupfen. Kurz darauf hatte Emil Hamzagic eine weitere Chance, als er von der Strafraumgrenze schoss, der Ball aber knapp über die Latte strich.

Hamzagic schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Änderungen. Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Das Spielgeschehen verlagerte sich zunächst in die Mitte des Spielfelds, und das Tempo ließ etwas nach. Mitte der 2. Hälfte war die Intensität des Spiels weiterhin hoch, doch keine der Mannschaften konnte in dieser Phase nennenswerte Chancen kreieren.

In der 67. Minute hatte Hamzagic erneut die Möglichkeit, seinen Namen auf die Torschützenliste zu setzen. Sein Schuss von links wurde jedoch von Kroiseggs Torhüter Andre Müllner pariert. Zwei Minuten später folgte eine weitere Trinkpause.

In der 71. Minute machte Hamzagic dann endgültig alles klar. Mit einem Schuss aus 20 Metern traf der 29-jährige Kroate genau ins rechte Eck und erhöhte auf 3:0. Dieses Tor war der Schlusspunkt einer souveränen Leistung der Gastgeber. Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Mahr die Partie ab und der SV Wolfau konnte einen verdienten 3:0-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (29930 Bonuspunkte)

2. Klasse Süd A: Wolfau : Kroisegg - 3:0 (2:0)

71 Emil Hamzagic 3:0

37 Jonas Koller 2:0

19 Emil Hamzagic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.