5:1! SV Welgersdorf lässt Wolfau keine Chance

In einer einseitigen Partie der 3. Runde in der 2. Klasse Süd A besiegte der SV Welgersdorf den SV Wolfau klar mit 5:1. Schon früh konnte Welgersdorf die Weichen auf Sieg stellen und ließ den Gästen kaum eine Chance. Der SV Wolfau fand erst spät in der Partie zum Torerfolg, konnte aber am deutlichen Endstand nichts mehr ändern.

Frühe Führung für SV Welgersdorf - drei Tore vor dem Kabinengang

Das Spiel begann mit vielversprechenden Chancen für die Heimmannschaft. Bereits in der 4. Minute hatten die Welgersdorfer eine gute Gelegenheit, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Nur wenige Minuten später war es dann soweit: In der 14. Minute erzielte Thomas Lukitsch ein Eigentor brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung verlieh dem Team zusätzlichen Schwung.

Der SV Wolfau fand zunächst keine Antwort auf die Angriffswellen der Welgersdorfer. In der 20. Minute baute Botond Horvath die Führung weiter aus. Die Heimmannschaft ließ nicht locker und setzte die Gäste weiterhin stark unter Druck. Dies zahlte sich in der 36. Minute erneut aus, als der SV Welgersdorf in Person von Barnabas Bako das dritte Tor erzielte und mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Halbzeitpause ging.

SV Welgersdorf lässt nichts anbrennen

Nach der Pause zeigte der SV Wolfau zwar Ansätze von Gegenwehr, konnte aber nicht verhindern, dass der SV Welgersdorf weiterhin das Spiel dominierte. In der 55. Minute erhöhte die Heimmannschaft durch Szabolcs Lödör auf 4:0, womit die Partie endgültig entschieden schien. Der SV Wolfau konnte dem Druck nicht standhalten und kassierte in der 80. Minute das fünfte Gegentor - Daniel Prenner traf.

Erst in der Schlussphase konnte der SV Wolfau ein Lebenszeichen von sich geben. In der 86. Minute erzielte Luka Bozic das Ehrentor für die Gäste und stellte den 5:1-Endstand her.

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem deutlichen 5:1-Sieg für den SV Welgersdorf. Der Schiedsrichter Stefan Bauer leitete die Partie ohne Probleme.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Leon7 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.