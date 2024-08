Packendes Unentschieden zwischen SV Hannersdorf und SV Hochart

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:32

Der SV Hannersdorf und der SV Hochart trennten sich in einem spannenden Spiel der 3. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz der wechselhaften Bedingungen und der unvorhersehbaren Wendungen während des Spiels gelang es beiden Mannschaften, ihre Stärken zu zeigen und den Zuschauern ein aufregendes Fußballspiel zu bieten - im Finish gab es nach dem heimischen Führungstor noch den Ausgleich in der Nachspielzeit.

Hannersdorf mit knapper Pausenführung

Bereits in den ersten Minuten der Partie übernahm der SV Hannersdorf die Initiative. Die erste Torchance ergab sich schon nach einem Corner durch Andreas Fixl in der 3. Minute, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. Hannersdorf blieb am Drücker und setzte die Gäste aus Hochart weiter unter Druck. In der 15. Minute bot sich eine weitere Gelegenheit nach einem Eckstoß, doch der Kopfball ging am Tor vorbei.

Das Bemühen der Heimmannschaft wurde schließlich in der 35. Minute belohnt. Lukas Philipp Aigner erzielte das 1:0 für den SV Hannersdorf. Bis zur Halbzeitpause blieben die Hausherren spielbestimmend, während der SV Hochart vorwiegend auf Konter setzte. Ein Halbzeitfazit aus der 45. Minute bekräftigte die offensive Ausrichtung der Hannersdorfer und die defensiven Bemühungen der Gäste.

Hochart kämpft sich zurück und holt Punkt

Nach der Pause zeigte der SV Hochart mehr Initiative. In der 49. Minute ergab sich eine gute Chance, doch der Abschluss ging weit über das Tor. Ein Lattenschuss der Gäste in der 59. Minute zeigte, dass der SV Hochart gewillt war, den Ausgleich zu erzielen.

In der 63. Minute war es dann soweit. Lan Zibert traf für den SV Hochart zum 1:1. Eine weitere Chance für die Gäste in der 63. Minute wurde durch den Torhüter der Hannersdorfer vereitelt. Eine Trinkpause in der 65. Minute verschaffte beiden Teams eine kurze Verschnaufpause.

Dann folgte jedoch eine hektische Schlussphase. In der 87. Minute erzielte Slaven Hlisc ein Traumtor und brachte den SV Hannersdorf mit 2:1 in Führung. Der Jubel auf der Trainerbank kannte keine Grenzen.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur drei Minuten später, in der 90. Minute, war es erneut Lan Zibert, der für den SV Hochart traf und das Spiel auf 2:2 stellte. Mit diesem Tor sicherte Zibert seiner Mannschaft das Unentschieden. Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

2. Klasse Süd A: Hannersdorf : Hochart - 2:2 (1:0)

93 Lan Zibert 2:2

88 Slaven Hlisc 2:1

63 Lan Zibert 1:1

35 Lukas Phillip Aigner 1:0

