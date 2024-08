Riedlingsdorf triumphiert zuhause über Deutsch Schützen

Spielberichte

Samstag, 17. August 2024

Im Duell der 3. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich Riedlingsdorf gegen Deutsch Schützen mit 2:0 durch. Die Heimmannschaft dominierte das Spielgeschehen und konnte ihre Chancen effektiv nutzen, um die Gäste in die Schranken zu weisen. Kristijan Balagovic und Marcel Jahrmann waren die Matchwinner für Riedlingsdorf und sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung.

Balagovic bringt Hausherren auf Siegerstraße

Gleich zu Beginn zeigte sich Riedlingsdorf als das spielbestimmende Team. Die Mannschaft übernahm sofort die Kontrolle und ließ Deutsch Schützen kaum Raum zur Entfaltung. Nach einigen ersten Offensivaktionen war es schließlich Kristijan Balagovic, der in der 34. Minute die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von Deutsch Schützen keine Chance und sorgte so für den verdienten Führungstreffer.

Riedlingsdorf setzte nach dem Führungstreffer weiter auf Angriff und drängte auf das zweite Tor. Deutsch Schützen hingegen fand kein Mittel, um die Abwehr der Gastgeber ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die erste Halbzeit endete somit mit einem verdienten 1:0 für Riedlingsdorf, das die Partie klar dominierte.

Jahrmann sorgt für die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Riedlingsdorf blieb das aktivere Team und suchte weiterhin den Weg nach vorne. Die Gäste aus Deutsch Schützen hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und eigene Akzente zu setzen. In der 54. Minute gelang Riedlingsdorf dann das entscheidende Tor zum 2:0. Marcel Jahrmann war zur Stelle und verwandelte eiskalt, um die Führung der Heimmannschaft auszubauen.

Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente 2:0-Sieg für Riedlingsdorf fest. Die Mannschaft zeigte eine überzeugende Leistung und sicherte sich wichtige Punkte in der 2. Klasse Süd A (BGLD).

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf : Deutsch Schützen - 2:0 (1:0)

54 Marcel Jahrmann 2:0

34 Kristijan Balagovic 1:0

