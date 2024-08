UFC Oberschützen triumphiert vor heimischer Kulisse gegen UFC Siget

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:38

Im Duell der 2. Klasse Süd A (BGLD) zwischen dem UFC Oberschützen und dem UFC Siget in der Wart setzte sich die Heimmannschaft am Ende souverän mit 3:1 durch. Die Partie startete mit einem frühen Treffer der Gäste, doch Oberschützen zeigte beeindruckende Comeback-Qualitäten und sicherte sich durch zwei Tore von Roland Szalai und ein Tor von Marcel Benedek den verdienten Sieg.

Frühe Führung für Siget wird vor der Pause egalisiert

Der UFC Siget in der Wart erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 8. Minute konnte Daniel Herrklotz einen präzisen Angriff erfolgreich abschließen und die Gäste mit 1:0 in Führung bringen. Der frühe Treffer schockierte die Hausherren, die nun gefordert waren, schnell eine Antwort zu finden.

In den folgenden Minuten entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Oberschützen versuchte, das Spiel zu kontrollieren und mehr Druck auf die Defensive der Gäste auszuüben. Doch die Abwehr von Siget stand zunächst sicher und verhinderte weitere gefährliche Aktionen.

Erst kurz vor der Halbzeitpause gelang dem UFC Oberschützen der erlösende Ausgleich. In der 45. Minute war es Marcel Benedek, der den Ball im Netz unterbringen konnte. Mit diesem wichtigen Treffer zum 1:1 ging es in die Pause, und die Hausherren schöpften neuen Mut für den zweiten Durchgang.

Hausherren drehen das Match

Nach dem Wiederanpfiff nahm Oberschützen das Heft in die Hand und drängte auf die Führung. In der 64. Minute war es schließlich Roland Szalai, der mit einem sehenswerten Treffer das 2:1 für die Heimelf erzielte. Der Treffer gab Oberschützen weiteren Auftrieb, während Siget versuchte, den Rückstand zu egalisieren.

Nur fünf Minuten nach seinem ersten Treffer legte Roland Szalai erneut nach und erhöhte in der 69. Minute auf 3:1 für den UFC Oberschützen. Mit diesem Doppelschlag brachte Szalai seine Mannschaft auf die Siegerstraße.

In der Schlussphase des Spiels versuchte Siget nochmals alles, um das Blatt zu wenden, doch die Defensive von Oberschützen hielt stand und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Erfolg für den UFC Oberschützen, der damit wichtige Punkte in der 2. Klasse Süd A (BGLD) sammeln konnte.

2. Klasse Süd A: Oberschützen : UFC Siget - 3:1 (1:1)

69 Roland Szalai 3:1

64 Roland Szalai 2:1

48 Marcel Benedek 1:1

8 Daniel Herrklotz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.