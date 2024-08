2:5 nach 2:0 plus drei Ausschlüsse: Mariasdorf unterliegt Buchschachen

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 18:28

In einem wahrlich abwechslungsreichen Spiel der 2. Klasse Süd A (BGLD) bewies der SC Buchschachen eindrucksvoll seine Moral und drehte einen 0:2-Rückstand gegen den SC Mariasdorf in einen deutlichen 5:2-Sieg. Nach einer dominanten ersten Halbzeit des SC Mariasdorf, die sie mit zwei Toren abschlossen, zeigte der SC Buchschachen in der zweiten Hälfte eine bemerkenswerte Leistung und nutzte die Chancen, die sich boten, um das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Zudem gab es drei (!) Ausschlüsse.

SC Mariasdorf startet stark und führt zur Pause verdient

Der SC Mariasdorf begann das Spiel mit viel Energie und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, die von einer Trinkpause in der 20. Minute unterbrochen wurde, konnte der SC Mariasdorf die erste große Chance des Spiels in der 25. Minute nutzen. Ein Foul im Strafraum führte zu einem Elfmeter, den der Gastgeber in Person von Bence Toth sicher zum 1:0 verwandelte.

Die Mannschaft von SC Mariasdorf ließ nicht nach und setzte ihre Offensivbemühungen fort. In der 41. Minute belohnten sie sich durch Manuel Tuba erneut für ihren Einsatz. Ein gut ausgespielter Angriff führte zum 2:0, und SC Mariasdorf ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Buchschachen schlägt zurück und erzielt nach Wiederbeginn fünf Buden

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. In der 52. Minute gelang dem SC Buchschachen der Anschlusstreffer zum 2:1 in Person von Leotrim Avdyli, was das Spiel wieder spannend machte.

Dann überschlugen sich wahrlich die Ereignisse: Philipp Putz (Mariasdorf) sah nach einer Unsportlichkeit Gelb-Rot, Kevin Tizedes (Buchschachen) musste wegen der Verhinderung einer klaren Tormöglichkeit mit glatt Rot runter.

Nicht minder packend gestaltete sich die Schlussphase: Florim Gashi (77.) brachte den Gast erstmals in Front, Marcus Karner (Strafstoß) legte kurz darauf den vierten Treffer nach (81.).

Georg Tullmann (Foul, Mariasdorf) war kurz darauf der bereits dritte Akteur, der frühzeitig unter die Dusche musste. Florim Gashi (Strafstoß) legte das 2:5 nach und markierte damit den Schlusspunkt.



Mit diesem Ergebnis endete einer rasanten Partie. Der SC Mariasdorf konnte die starke Anfangsleistung nicht über die Zeit bringen und musste sich letztlich geschlagen geben.

2. Klasse Süd A: Mariasdorf : Buchschachen - 2:5 (2:0)

93 Tomo Kotnik 2:5

86 Florim Gashi 2:4

81 Marcus Karner 2:3

77 Florim Gashi 2:2

51 Leotrim Avdyli 2:1

43 Manuel Tuba 2:0

27 Bence Toth 1:0

Details

