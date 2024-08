Spannendes Remis zwischen ASK Jabing und SG Redlschlag

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen der 3. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) lieferten sich der ASK Jabing und die SG Redlschlag ein packendes Duell. Am Ende stand ein 2:2-Unentschieden, das bis zur letzten Minute hart umkämpft war. Die Gäste gingen früh in Führung, doch die Hausherren zeigten großen Kampfgeist und kamen zweimal zurück, um sich einen Punkt zu sichern.

SG Redlschlag geht in Führung - 0:1 zur Pause

Von Beginn an war das Spiel intensiv und beide Mannschaften suchten ihren Rhythmus. In der 25. Minute gab es eine kurze Trinkpause, da die Temperaturen den Spielern zu schaffen machten. Bis dahin gab es nur wenige Chancen auf beiden Seiten. Doch die SG Redlschlag nutzte ihre erste richtige Gelegenheit eiskalt aus. In der 33. Minute war es Bence Volner, der das 0:1 für die Gäste erzielte und damit das Spiel eröffnete.

Nur zehn Minuten später hatte der ASK Jabing die große Chance zum Ausgleich. Ein direkter Freistoß landete im Tor, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits und das Tor zählte nicht. Diese Entscheidung sorgte für große Diskussionen und Unmut bei den Hausherren.

Mit der knappen Führung für die SG Redlschlag ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste konnten mit ihrem Vorsprung zufrieden sein, während die Heimmannschaft noch nach der richtigen Antwort suchte.

Jabing kämpft sich zurück und holt einen Zähler

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte die SG Redlschlag ihre gute Leistung fort. In der 50. Minute baute Balazs Krisztian Pavlitzky die Führung der Gäste auf 0:2 aus. Die Hausherren schienen nun unter Druck zu stehen, doch sie gaben nicht auf.

Jabing-Coach Wilhelm Oswald vom ASK Jabing sah in Minute 74 die Rote Karte. Trotz dieser Rückschläge kämpfte Jabing weiter und nur zwei Minuten später gelang Isaak Tomisser der Anschlusstreffer zum 1:2. Eine schöne Flanke von halbrechts fand Tomisser am langen Pfosten, der den Ball gekonnt ins lange Eck legte.

Mit neuem Mut und Energie setzten die Hausherren alles daran, den Ausgleich zu erzielen. In der letzten regulären Spielminute war es schließlich Nino Mernik, der den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte. Mernik traf in der 90. Minute für den ASK Jabing und sicherte damit seiner Mannschaft einen wichtigen Punkt. Nur kurze Zeit später pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und es endete mit einem Unentschieden.

2. Klasse Süd A: Jabing : Redlschlag - 2:2 (0:1)

90 Nino Mernik 2:2

76 Isaak Tomisser 1:2

50 Balazs Krisztian Pavlitzky 0:2

33 Bence Volner 0:1

