SV Kroisegg triumphiert über SC Schachendorf nach starker zweiter Halbzeit

Details Sonntag, 18. August 2024 18:39

Der SV Kroisegg setzte sich in einem überzeugenden Spiel gegen den SC Schachendorf mit 4:0 durch. Trotz personeller Engpässe und Herausforderungen zeigte die Mannschaft von Kroisegg eine beeindruckende Leistung. Besonders in der zweiten Halbzeit drehte das Heimteam auf und entschied das Spiel klar für sich.

Torlose erste Halbzeit trotz Herausforderungen

Die Begegnung zwischen dem SV Kroisegg und dem SC Schachendorf begann ohne große Höhepunkte. In den ersten 30 Minuten gab es keine besonderen Vorkommnisse, und beide Teams tasteten sich ab. Eine bemerkenswerte Tatsache war jedoch, dass Kroisegg aufgrund personeller Probleme einen Feldspieler im Tor hatte und der Spielertrainer mit einer Muskelverletzung aus dem ersten Spiel auf dem Platz stand. Diese schwierige Situation schien die Heimmannschaft jedoch nicht zu beeinträchtigen.

Trotz dieser Herausforderungen blieb die erste Halbzeit torlos. Beide Mannschaften konnten keine entscheidenden Chancen herausspielen, und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Kroisegg zeigte sich zwar kämpferisch, aber der Durchbruch ließ noch auf sich warten.

Einseitiger Torregen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann dynamischer, und in der 55. Minute gelang Andras Egyed der erste Treffer für den SV Kroisegg. Mit einem präzisen Schuss brachte er sein Team in Führung und setzte damit ein klares Zeichen. Kroisegg spielte nun befreiter auf und erhöhte den Druck auf die Gäste aus Schachendorf.

Nur zehn Minuten später, in der 65. Minute, erhöhte Balint Beke per Elfmeter auf 2:0. Der Torhüter des SC Schachendorf hatte keine Chance, den gut platzierten Schuss zu parieren. Dieses Tor beflügelte das Heimteam weiter, und es war klar, dass Kroisegg das Spiel nun endgültig in die Hand nahm.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit legte der SV Kroisegg noch einmal nach. In der 89. Minute war es wieder Balint Beke, der nach einem Freistoß erfolgreich war. Dieses Mal war es Kevin Czingraber, der den Ball perfekt zu Beke brachte, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz zu versenken.

Nur eine Minute später, in der 90. Minute, drehte Czingraber selbst auf und erzielte den vierten Treffer für Kroisegg. Nach einer Vorlage von Beke war es Czingraber, der den Ball ins Tor schob und den Endstand von 4:0 besiegelte.

Nach einer Minute Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der SV Kroisegg konnte einen verdienten Sieg feiern. Mit dieser starken Leistung und einer überzeugenden zweiten Halbzeit sicherte sich Kroisegg drei wichtige Punkte in der 2. Klasse Süd A (BGLD).

2. Klasse Süd A: Kroisegg : Schachendorf - 4:0 (0:0)

94 Kevin Czingraber 4:0

89 Balint Beke 3:0

65 Balint Beke 2:0

55 Andras Egyed 1:0

