SV Hannersdorf siegt bei Deutsch Schützen mit zwei Mann mehr

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:42

In einem wortwörtlich heißen Aufeinandertreffen der 2. Klasse Süd A konnte sich der SV Hannersdorf mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen Deutsch Schützen durchsetzen. Trotz einer frühen Führung für die Gastgeber, schafften es die Gäste, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen und den Platz letztlich als Sieger zu verlassen. Wichtige Schlüsselmomente und eine kämpferische Leistung beider Teams prägten dieses Spiel.

Frühe Führung für Deutsch Schützen - Trendwende vor der Pause

Deutsch Schützen startete stark in die Partie und konnte bereits in der 21. Minute in Führung gehen. Kilian Wallner, der bereits früh im Spiel auffällig wurde, traf zum 1:0 für die Gastgeber. Das Tor gab dem Heimteam zunächst viel Selbstvertrauen und sie kontrollierten das Spielgeschehen in den ersten Minuten.

Nach einer kurzen Cooling Break in der 23. Minute, die den Spielern eine Verschnaufpause verschaffte, drehte sich das Blatt zugunsten der Gäste. In der 41. Minute gelang es Andreas Fixl vom SV Hannersdorf, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Dies schien Deutsch Schützen etwas aus der Fassung zu bringen, denn nur zwei Minuten später, in der 43. Minute, legte Lovro Mrakovic nach und brachte SV Hannersdorf mit 2:1 in Führung.

SV Hannersdorf dominiert die zweite Halbzeit - Hausherren mit zwei Ausschlüssen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Lukas Phillip Aigner erhöhte in der 51. Minute auf 3:1 für SV Hannersdorf. Deutsch Schützen fand zunächst keine Antwort auf die offensive Schlagkraft der Gäste und musste sich neu formieren.

Ein weiterer Rückschlag für Deutsch Schützen folgte in der 64. Minute, als Georg Bock nach einem Ellbogenschlag die Rote Karte sah. Dies bedeutete, dass die Gastgeber den Rest des Spiels mit einem Mann weniger auskommen mussten. Trotzdem zeigte Deutsch Schützen Kampfgeist und schaffte es, in der 80. Minute durch Martin Makovecz auf 2:3 zu verkürzen. Die Hoffnung auf ein Comeback währte jedoch nur kurz.

Nur fünf Minuten später kassierte Deutsch Schützen erneut eine Rote Karte, diesmal für Kilian Wallner. Mit neun Spielern auf dem Platz wurde es für die Gastgeber zunehmend schwerer, dem Druck der Gäste standzuhalten. Schließlich machte Ákos Kovács in der 89. Minute alles klar und erzielte das Tor zum 4:2-Endstand für SV Hannersdorf.

Das Spiel endete somit mit einem 4:2-Sieg für SV Hannersdorf, der durch ihre starke zweite Halbzeit und die effiziente Chancenverwertung zustande kam. Die Gäste zeigten sich kämpferisch und nutzten die numerische Überlegenheit clever aus, während Deutsch Schützen trotz der Niederlage durch ihre Moral und den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer beeindruckte.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen : Hannersdorf - 2:4 (1:2)

89 Ákos Kovács 2:4

80 Martin Makovecz 2:3

51 Lukas Phillip Aigner 1:3

43 Lovro Mrakovi? 1:2

41 Andreas Fixl 1:1

21 Kilian Wallner 1:0

