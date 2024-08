Horvath-Goldtor: UFC Siget biegt SV Kroisegg

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:47

In einem spannenden Duell der 4. Runde in der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich der UFC Siget in der Wart knapp mit 1:0 gegen den SV Kroisegg durch. Das Spiel war von Beginn an hart umkämpft, und es war letztlich ein spektakulärer Treffer von Krisztian Horvath, der den Unterschied ausmachte. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten konnte nur eine Mannschaft den Ball ins Netz befördern und somit drei wichtige Punkte einfahren.

Der erste Durchgang: Chancen und ein Traumtor

Mit dem Anpfiff in der ersten Minute begann ein intensives Spiel, in dem beide Teams von Anfang an ihre Angriffsbemühungen zeigten. Schon in der 7. Minute gab Beke Balint vom SV Kroisegg einen guten Schuss ab, der jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachte. Nur wenige Minuten später, in der 11. Minute, hatte derselbe Spieler erneut eine Großchance, als er allein vor dem Tor des UFC Siget auftauchte. Viele im Stadion hatten den Ball bereits im Netz gesehen, doch es blieb beim 0:0.

In der 21. Minute kam der UFC Siget besser ins Spiel und setzte erste Akzente in der Offensive. Dies zeigte Wirkung, und es entstand ein offener Schlagabtausch. Eine Trinkpause in der 30. Minute brachte eine kurze Unterbrechung, in der sich beide Teams sammeln konnten. Zu diesem Zeitpunkt war Kroisegg die etwas bessere Mannschaft, doch auch Siget hatte bereits gefährliche Situationen kreiert.

Der entscheidende Moment der ersten Halbzeit und des gesamten Spiels ereignete sich in der 39. Minute. Krisztian Horvath vom UFC Siget fasste sich ein Herz und zog aus 30 Metern ab. Der Ball flog wie ein „1000 Gulden Schuss“ unhaltbar ins Tor des SV Kroisegg. Mit dieser sehenswerten Aktion ging Siget mit einer 1:0 Führung in die Halbzeitpause.

Ein umkämpfter zweiter Durchgang ohne weitere Treffer

Nach der Halbzeitpause ging es mit viel Einsatz auf beiden Seiten weiter. Beide Mannschaften versuchten, ihre Spielweise durchzusetzen und kamen zu einigen Gelegenheiten. Allerdings gelang es weder dem UFC Siget noch dem SV Kroisegg, ihre Chancen in zählbare Ergebnisse umzumünzen. Die Abwehrreihen beider Teams standen gut und ließen wenig Raum für gefährliche Abschlüsse.

Während des gesamten zweiten Durchgangs war der SV Kroisegg bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive des UFC Siget hielt stand und ließ keine klaren Torchancen zu. Auch Siget verpasste es, durch Konterangriffe für die Vorentscheidung zu sorgen. Es blieb bis zur letzten Minute spannend, da das Ergebnis jederzeit kippen konnte.

Als der Schlusspfiff in der 90. Minute ertönte, stand der knappe 1:0 Sieg des UFC Siget fest. Ein Sieg, der hauptsächlich durch den spektakulären Treffer von Krisztian Horvath in der ersten Halbzeit zustande kam.

2. Klasse Süd A: UFC Siget : Kroisegg - 1:0 (1:0)

39 Krisztian Horvath 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.